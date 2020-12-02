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12:57 02.12.2020

"Киевстар" запустил услугу юридической консультации

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"Киевстар" запустил услугу юридической консультации

Мобильный оператор "Киевстар" запустил для абонентов услугу получения юридической консультации по телефону или на сайте – "Юрист онлайн".

Как сообщила пресс-служба компании в среду, пользователям услуги предлагаются юридические консультации по вопросам в семейном, наследственном, налоговом праве, не связанных с ведением бизнеса, в вопросах, связанных с владением и использованием автомобиля, недвижимости, коммунальных услуг. Документы, которые помогает готовить юрист, - заявления, договоры, иски, доверенности и другие.

Отмечается, что в рамках услуги есть два варианта подписки - "Юрист онлайн классический" и "Юрист онлайн безлимитный".

"Юрист онлайн классический" предусматривает консультацию по трем вопросам и подготовку трех сделок. Стоимость подписки 30 грн в месяц. "Юрист онлайн безлимитный" - безлимитное количество консультаций и подготовка до 10 правовых документов, стоимость - 50 грн в месяц.

Стоимость подписки списывается с мобильного счета абонента.

"Киевстар" первым среди мобильных операторов Украины предлагает своим абонентам удаленно получать юридические услуги в ситуациях, с которыми каждый из нас может сталкиваться в повседневной жизни. Сегодня, когда общение, работа, учеба переходят в онлайн, для "Киевстар" важно обеспечить клиентам удобным способом получать необходимые для комфортной жизни услуги. Так, мы уже запустили приложения для медицинских консультаций - Doctor online - и приложение с тренировками для дома и спортзала – Fitstar", - цитирует пресс-служба директор по маркетингу компании "Киевстар" Павла Данимана.

Партнером сервиса является ООО "Юридические и налоговые советники", которое предоставляет консультации в области права, налогообложения, аудита и другие.

"Для нас сотрудничество с "Киевстар" - новый шаг в развитии нашего сервиса по предоставлению юридических онлайн-консультаций. Мы гарантируем, что абоненты "Киевстар" получат только квалифицированную юридическую помощь, ведь каждую консультацию предоставляет не просто юрист, а адвокат с лицензией. Согласно законодательству Украины каждый адвокат несет административную и уголовную ответственность при предоставлении консультаций, что исключает даже теоретическую возможность, что консультация будет оказана некачественно или неквалифицированно", - добавил директор ООО "Юридические и налоговые советники" Руслан Клименко.

Теги: #киевстар
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