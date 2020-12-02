"Vodafone Украина" начал сотрудничество с DroneUA

Мобильный оператор "Vodafone Украина" начал сотрудничество с украинской компанией - интегратором беспилотных решений DroneUA.

"С началом карантина совпал наш новый проект, позволяющий нам качественнее и быстрее планировать и обслуживать сеть. "Vodafone Украина" нанял себе в помощь дронов, мы начали сотрудничество с компанией DroneUA. В Украине это впервые, когда телеком-операторы используют дроны в своей работе", - сказал технический директор "Vodafone Украина" Евгений Фрунза в ходе онлайн-конференции в среду.

По его словам, в мире много эффективных кейсов использования дронов мобильными операторами.

Фрунза также сообщил, что Vodafone как глобальный оператор также выходит на рынок использования беспилотников, в том числе в сфере технического мониторинга, фото- и видеосъемки, геодезии, и т.п. Рынок таких решений и услуг оценивается в $10 млрд к концу 2020 года, а к 2025-му ожидается, что вырастет до $84 млрд.