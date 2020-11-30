Телеком

17:07 30.11.2020

"Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell предоставят цифровые решения для развития Запорожской области

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"Большая тройка" мобильных операторов в понедельник подписала меморандум о сотрудничестве в сфере информационных проектов с Запорожской облгосадминистрацией.

Как отмечается в совместном пресс-релизе сторон, целью меморандума является продуктивное сотрудничество сторон по четырем основным направлениям:

- поиск пропавших детей;

- исследование пассажиропотока для оптимизации транспортной сети области;

- оповещение населения в случае чрезвычайных ситуаций;

- организация качественного и безопасного транспортного обслуживания пассажиров, в том числе видео- и GPS-мониторинг.

Проект по поиску пропавших детей предусматривает внедрение механизмов поиска без вести пропавших детей с использованием новейших информационных и телекоммуникационных технологий.

Проект "Поиск детей" от "Киевстара" уже сейчас позволяет подключить к поиску тех людей, которые находились недалеко от места, где ребенок был замечен последний раз – эти люди получают SMS с соответствующей информацией и предложением позвонить на номер 102.

Кроме того, планируется проведение исследования пассажиропотока с помощью Big Data от мобильных операторов для понимания реальных запросов населения и оптимизации транспортной сети.

"Решения Vodafone помогают внедрить удобный транспорт благодаря эффективному и точному планированию на основе Big Data-аналитики, а также диспетчеризации транспорта на основе IoT-решений; обеспечить оперативное оповещение людей в случае чрезвычайных ситуаций, улучшить туристическую привлекательность городов", – отметил заместитель генерального директора "Vodafone Украина" (регион Север) Сергей Скрипников.

В рамках проекта "Оповещение населения в случае чрезвычайных ситуаций (ЧС)" планируется внедрение системы информирования населения о действиях в условиях ЧС, налаживание взаимосвязи и взаимной координации действий органов власти и местного самоуправления по предупреждению и ликвидации последствий ЧС.

В рамках организации качественного и безопасного транспортного обслуживания пассажиров в сотрудничестве с мобильными операторами область планирует внедрить системы GPS–мониторинга, диспетчеризации и видеомониторинга в автотранспортных средствах, которые осуществляют перевозку пассажиров. В этой сфере свои наработки предложит lifecell.

По словам руководителя Запорожской облгосадминистрации Виталия Боговина, командная работа ЗОГА и национальных операторов призвана сделать жизнь людей в Запорожской области проще и комфортнее.

Теги: #киевстар #lifecell #vodafone
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