Телеком

16:19 27.11.2020

"Vodafone Украина" расширил услугу Smart Travel для страхования путешественников за рубежом от COVID-19

1 мин читать
"Vodafone Украина" расширил услугу Smart Travel для страхования путешественников за рубежом от COVID-19

Мобильный оператор "Vodafone Украина" совместно со страховой компанией ARX (АО "СК "АРКС") перезапустил программу страхования за рубежом Smart Travel, расширив пакет услуг.

Как сообщила пресс-служба оператора в пятницу, теперь страховое покрытие действует на перечень особо опасных заболеваний, включая COVID-19.

Отмечается, что страховая сумма составляет EUR30 тыс. Стоимость страхового платежа составляет от 25 грн в день в зависимости от страны пребывания. Оплата будет сниматься только за дни фактического пребывания за пределами Украины. Страховку можно оформить даже на один день.

Страхование включает скорую неотложную и стационарную помощь, оплату лекарств, медицинскую транспортировку и неотложную стоматологическую помощь, а также проведение диагностических тестов при наличии симптомов заболеваний органов дыхания.

Оформить туристический полис можно как в Украине, так и в течение первых пяти часов пребывания за границей.

"Vodafone Украина" запустил программу Smart Travel в августе 2018 года. За два года страховкой воспользовались несколько тысяч путешественников.

Теги: #vodafone #коронавірус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:34 27.11.2020
Степанов: способность медсистемы предоставлять помощь является критерием введения локдауна

Степанов: способность медсистемы предоставлять помощь является критерием введения локдауна

11:02 26.11.2020
Постачання другої партії ремдесивіру очікується в четвер - заступник міністра охорони здоров'я

Постачання другої партії ремдесивіру очікується в четвер - заступник міністра охорони здоров'я

13:09 24.11.2020
Покрытие мобильной связью ж/д убыточно для операторов, модель финансирования прорабатывается - "Vodafone Украина"

Покрытие мобильной связью ж/д убыточно для операторов, модель финансирования прорабатывается - "Vodafone Украина"

12:48 24.11.2020
Мобильные операторы планируют шеринг инфраструктуры для 30% новых сетей

Мобильные операторы планируют шеринг инфраструктуры для 30% новых сетей

12:33 24.11.2020
"Vodafone Украина" оценивает инвестиции в проект LTE 900 в 4 млрд грн

"Vodafone Украина" оценивает инвестиции в проект LTE 900 в 4 млрд грн

15:13 21.11.2020
РЕЗУЛЬТАТОМ "КАРАНТИНА ВЫХОДНОГО ДНЯ" ДОЛЖЕН СТАТЬ ВЫХОД НА ПЛАТО ПО КОЛИЧЕСТВУ ЗАБОЛЕВШИХ COVID-19 - ШМЫГАЛЬ

РЕЗУЛЬТАТОМ "КАРАНТИНА ВЫХОДНОГО ДНЯ" ДОЛЖЕН СТАТЬ ВЫХОД НА ПЛАТО ПО КОЛИЧЕСТВУ ЗАБОЛЕВШИХ COVID-19 - ШМЫГАЛЬ

17:40 20.11.2020
Заступник голови Офісу президента: Як профільні лікарні для лікування COVID-19 можуть бути використані санаторії

Заступник голови Офісу президента: Як профільні лікарні для лікування COVID-19 можуть бути використані санаторії

14:27 20.11.2020
В США за сутки выявили рекордное число случаев COVID-19 - свыше 180 тыс

В США за сутки выявили рекордное число случаев COVID-19 - свыше 180 тыс

15:42 18.11.2020
Вакцина Pfizer показала 95% ефективності на завершальному випробуванні

Вакцина Pfizer показала 95% ефективності на завершальному випробуванні

18:33 16.11.2020
В штаб-квартире ВОЗ коронавирусом заразились 65 человек - СМИ

В штаб-квартире ВОЗ коронавирусом заразились 65 человек - СМИ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украинский телеком-рынок за счет недополученных в 2020 г. доходов от роуминга из-за COVID-19 потеряет до 1 млрд грн - "Vodafone Украина"

Местные власти и КП препятствуют размещению базовых станций мобильной связи из-за радиофобии - Минцифры

Депутаты предлагают обязать телеком-операторов устанавливать спецоборудование для прослушки, раскрывать данные о пользователях

Нацсовет по телерадиовещанию проверит "112 Украина" на предмет соблюдения законодательства о вещании

"Киевстар" и "Vodafone Украина" договорились о шеринге сетей ради развития 4G в селах и на дорогах, приглашают рынок кооперироваться

ПОСЛЕДНЕЕ

Нацсовет по телерадиовещанию передаст в суд протоколы о нарушении предвыборной агитации "112 Украина", "НАШ", Newsone и еще 6 телеканалами

Нацсовет по телерадиовещанию проверит телеканал ZIK из-за анонса телемарафона "Реванш соросятни"

Возможное введение спецпошлин на импорт проводов может замедлить внедрение 4G в селах – AmCham

"1+1 media" с 27 ноября закрывает "Телекритику" из-за коронакризиса

"Киевстар" запустил 4G на частотах 900 МГц во всех областях Украины

"Фокстрот" подключился к опции для оплаты клиентами товаров с помощью чат-бота в Viber

Google может впервые соединить Сауд.Аравию и Израиль магистральной ВОЛС

Украинец создал современные мобильные приложения для неслышащих и слабослышащих

Спрос на IT-специалистов в Украине вырос на 50% в третьем квартале - GlobalLogic

lifecell призывает правительство не отменять коэффициент для налогообложения частот, предусматривающий скидку 25%

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА