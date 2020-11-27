"Vodafone Украина" расширил услугу Smart Travel для страхования путешественников за рубежом от COVID-19

Мобильный оператор "Vodafone Украина" совместно со страховой компанией ARX (АО "СК "АРКС") перезапустил программу страхования за рубежом Smart Travel, расширив пакет услуг.

Как сообщила пресс-служба оператора в пятницу, теперь страховое покрытие действует на перечень особо опасных заболеваний, включая COVID-19.

Отмечается, что страховая сумма составляет EUR30 тыс. Стоимость страхового платежа составляет от 25 грн в день в зависимости от страны пребывания. Оплата будет сниматься только за дни фактического пребывания за пределами Украины. Страховку можно оформить даже на один день.

Страхование включает скорую неотложную и стационарную помощь, оплату лекарств, медицинскую транспортировку и неотложную стоматологическую помощь, а также проведение диагностических тестов при наличии симптомов заболеваний органов дыхания.

Оформить туристический полис можно как в Украине, так и в течение первых пяти часов пребывания за границей.

"Vodafone Украина" запустил программу Smart Travel в августе 2018 года. За два года страховкой воспользовались несколько тысяч путешественников.