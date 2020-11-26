Возможное введение спецпошлин на импорт проводов может замедлить внедрение 4G в селах – AmCham

Американской торговая палата в Украине (AmCham, АТП) призывает членов Межведомственной комиссии по вопросам международной торговли (МКМТ) к беспристрастному и справедливому рассмотрению спецрасследования относительно импорта в Украину проводов независимо от страны происхождения и экспорта, с учетом возможного негативного влияния на несколько отраслей экономики.

"По подсчетам компаний-членов АТП, в частности, введение доппошлин негативно отразится на инвестиционной способности мобильных операторов, в том числе замедлит проникновение новых технологий (в том числе 4G) в сельской местности, поскольку вместо инвестиций в инфраструктуру мобильные операторы будут вынуждены привлекать дополнительные средства для оплаты доппошлин", - отмечается в заявлении на сайте АТП в четверг.

В АТП также отмечают, что это негативно повлияет на энергетическую отрасль, поскольку стоимость силовых кабелей, используемых в электроэнергетике, является одной из составляющих тарифа на оказание услуг по энергоснабжению.

"Американская торговая палата в Украине призывает обеспечить максимально прозрачное и беспристрастное рассмотрение предоставленных участниками расследования аргументов", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, спецрасследование в отношении импорта в Украину проводов независимо от страны происхождения и экспорта возбуждено МКМТ 24 июля 2020 года по инициативе ПАО "Одесский кабельный завод "Одесскабель" и ПАО "Завод Южкабель".

Объектом расследования являются провода изолированные, кабели и другие изолированные электрические проводники без соединительных деталей; кабели волоконно-оптические, составленные из волокон с индивидуальными оболочками.

По данным Гостаможслужбы, импорт по общему коду 8544 "Провода изолированные, кабели и другие изолированные электрические проводники, кабели волоконно-оптические" за первое полугодие этого года составил 24,24 тыс. тонн на $214,65 млн (0,88% от всего импорта), тогда как экспорт – соответственно 29,19 тыс. тонн на $559,08 млн (2,44% всего экспорта).

Среди стран, откуда больше всего завозится подобной продукции в Украину, Венгрия (27,03%), Польша (17,14%) и Китай (14,89%), тогда как основными странами экспорта украинской продукции выступают Германия (23,71%), Польша (22,3%) и Румыния (12,97%).