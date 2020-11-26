Телеком

12:58 26.11.2020

"Киевстар" запустил 4G на частотах 900 МГц во всех областях Украины

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"Киевстар" запустил 4G на частотах 900 МГц во всех областях Украины

Мобильный оператор "Киевстар" запустил 4G-связь в диапазоне 900 МГц в Донецкой и Луганской областях, где недавно завершились рефарминг радиочастот и перенастройка операторского оборудования.

"Таким образом, 4G в диапазоне 900 МГц работает уже во всех областях Украины. Это завершение первого важного этапа расширения покрытия скоростного интернета в сельской местности, который был начат в июне 2020 года", - сообщила пресс-служба оператора в четверг.

Доступ к 4G-сети от "Киевстар" в Донецкой и Луганской областях сегодня получили еще 84 тыс. людей, живущих в 90 небольших городках или селах.

"Строительство 4G в маленьких селах – самый важный инструмент, чтобы преодолеть цифровой разрыв в Украине. Чтобы это стало возможным, "Киевстар" добровольно отказался от части своих частот, которые затем были распределены между другими операторами для запуска LTE в диапазоне 900 МГц. Благодаря этому скоростной интернет сегодня начинает работать в маленьких и отдаленных селах. В том числе там, где живет всего по 50-100 человек", – заявил президент "Киевстара" Александр Комаров, которого цитирует пресс-служба.

В целом скоростной мобильный интернет от "Киевстара" уже работает почти в 14 тыс. городов и сел, где проживает 85% населения Украины.

По информации оператора, половина из этих населенных пунктов были подключены к 4G именно в 2020 году.

В планах компании до июля-2022 обеспечить скоростным мобильным интернетом не менее 90% населения страны.

"Ускорить развертывание национальной 4G-сети в сельской местности удалось благодаря использованию частот 900 МГц, которые имеют больший радиус покрытия по сравнению с частотами 1800 МГц и 2600 МГц. Этому предшествовали два года кропотливой работы с участием всех мобильных операторов, регулятора, Минцифры и других государственных органов", - отмечают в "Киевстаре".

С начала 2020 года "Киевстар" вложил в строительство сети 4,3 млрд грн, увеличив инвестиции на 22%, по сравнению с прошлым годом, а в целом за последние 5 лет расходы компании, в том числе в развитие 3G и 4G в Украине, превысили 28 млрд грн.

Теги: #связь #киевстар #4g
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