"Фокстрот" подключился к опции для оплаты клиентами товаров с помощью чат-бота в Viber

Группа компаний (ГК) "Фокстрот" (Киев), развивающая одноименную сеть магазинов бытовой техники и электроники, подключилась к опции Chatbot Payments от Rakuten Viber для оплаты клиентами товаров и услуг с помощью чат-бота в приложении Viber, сообщила пресс-служба "Фокстрота" в среду.

"Мы как динамичный, быстро развивающийся бренд очень рады быть среди тех компаний, которым выпала честь стать первыми, кто готов предоставить современный платежный сервис от компании Rakuten Viber. Теперь наши клиенты смогут легко и безопасно оплачивать покупки с помощью Viber Chatbot Payments, получая быстрое и качественное обслуживание как в розничных магазинах, так и при интернет-заказе", - цитирует пресс-служба начальника CRM-службы бренда "Фокстрот" Евгения Кречетовича.

В компании отметили, что такой способ оплаты, в первую очередь, практичен для тех, кто привык оформлять покупки всего в несколько кликов с помощью виртуального кошелька (Apple Pay/Google Pay) со смартфона.

Кроме того, подчеркивает "Фокстрот", данная функция удобна и для продавца-консультанта физической точки продаж. Единственное условие: наличие у клиента авторизованного чат-бота FOXTROT, поскольку именно от его имени клиенту будет приходить сообщение на оплату. Если чат-бота у клиента нет, продавец предложит отсканировать QR-код для его установки, и далее - осуществить оплату.

Вся конфиденциальная информация, связанная с платежами, зашифрована и недоступна другим чат-ботам, Viber или третьим лицам.

"Новую опцию удалось подключить буквально за несколько дней благодаря технологии Corezoid Hyperautomation Engine, на базе которой разработан чат-бот Фокстрот в сотрудничестве с компанией Middleware Inc. (США). Наш технологический партнер учел все требования приложения Viber, наши пожелания и смог быстро внедрить полноценный функционал для мгновенной оплаты с помощью Viber Chatbot Payment. Более того: это только начало, и данная опция будет задействована во многих других процессах для ускорения процессов обслуживания и улучшения клиентского опыта", – добавил Кречетович.

Как сообщалось, компания Rakuten Viber 19 ноября запустила в Украине новую функцию - Chatbot Payments, благодаря которой пользователи смогут самостоятельно оплачивать товары и услуги с помощью Google Pay или другого мобильного кошелька прямо в приложении.

В настоящее время данный сервис будет доступен только пользователям в Украине. В 2021 году Chatbot Payments планируют запустить и в других странах.