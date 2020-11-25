Украинец создал современные мобильные приложения для неслышащих и слабослышащих

Основатель компании «Технологии для людей» Виталий Потапчук использует современные технологии чтобы помочь людям с нарушениями слуха интегрироваться в общество

В 2015 году специалист по ИТ-технологиям Виталий Потапчук, который сам является слабослышащих человеком, основал стартап «BeWarned». Главным направлением работы стала разработка приложений для людей с нарушениями слуха. Впоследствии стартап трансформировался в полноценную компанию - "Технологии для людей", - в рамках которой был создан ряд программ и сервисов. Они помогают в решении ежедневных проблем с общением, с которыми сталкиваются слабослышащие и неслышащие лица.

«Люди с проблемами слуха делятся на две категории: это люди, которые потеряли слух в зрелом возрасте, они прекрасно могут писать и читать. А вторая категория - это люди, которые являются носителями языка жестов, ведь свое общение с окружающим миром они начали именно с него. Неслышащие люди никак не воспринимают текстовую или устную речь, поскольку этот язык является дополнительным для них и он требует изучения. Неслышащие мыслят языком жестов», - рассказал в интервью «Дивогляду» Виталий Потапчук.

Он отметил, что сначала появилось мобильное приложение, которое трансформировало звуки (язык) в текст и наоборот. Впоследствии появилось еще несколько мобильных приложений, среди которых и «Переводчик ЖМ» («Переводчик жестового языка», - ред.). С его помощью люди с нарушениями слуха имеют возможность в любое время, независимо от места нахождения в режиме онлайн общаться со слышащими людьми, подключая к диалогу переводчика жестового языка. Таким образом, все, что говорит глухой человек, переводчик озвучивает слышащему участнику диалога, а затем переводит ответ на жестовый язык.

Виталий Потапчук сообщил, что «Центр социального сопровождения неслышащих и слабослышащих людей» работает ежедневно в круглосуточном режиме и только за прошлый год получил около 150 тыс. звонков от людей с нарушениями слуха по различным вопросам. Переводчики в центре - носители языка жестов, прекрасно понимают психологию глухих украинцев и проблемы, с которыми они сталкиваются.

«Бывали люди, которые ночью попадали в ДТП - мы помогали общаться с полицией. На сегодня распространена практика, когда переводчики в нашем контактном центре переводят в суде», - рассказывает разработчик.

Кроме этого, приложение «Переводчик «ЖМ» также помогает людям с нарушениями слуха, которые не умеют писать и читать, разбирать чужой почерк. Человеку с нарушением слуха достаточно сфотографировать текст и направить заявку в приложении. Переводчики жестового языка обрабатывают полученный файл и отправляют в ответ видео с переводом на язык жестов содержание документа.

Это мобильное приложение помогает людям с нарушениями слуха решать не только бытовые проблемы, но и основывать и развивать собственный бизнес.

Например, Владимир Божко, который потерял слух еще в детстве, основал собственную компанию, занимающуюся организацией туров для людей с нарушениями слуха - как по Украине, так и за границу.

В команде разработчиков отмечают, что с помощью мобильного приложения неслышащий человек может интегрироваться в общество более чем на 80%. Сам Виталий Потапчук уверяет, что компания и в дальнейшем будет работать над усовершенствованием приложений и расширением их функционала, чтобы максимально упростить общение между неслышащими и слышащими людьми.