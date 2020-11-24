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13:10 24.11.2020

"Киевстар" просит Минцифры поспособствовать работе операторской розницы и партнеров во время второго локдауна

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"Киевстар" просит Минцифры поспособствовать работе операторской розницы и партнеров во время второго локдауна

Директор по регуляторному обеспечению оператора мобильной связи компании "Киевстар" Александр Когут обратился к Министерству цифровой трансформации Украины с просьбой обеспечить возможность для операторов и их партнеров работать в случае провозглашения второго противоэпидемического локдауна.

"Идут разговоры о возможном локдауне. К счастью, во время первого локдауна операторам и их партнерам в рознице разрешили работать. Очень важно, чтобы вы обратили на это внимание, и постановление Кабмина не тронуло ни нас, ни наших партнеров", - заявил Когут в ходе брифинга в Киеве во вторник.

Он отметил, что в месяц три оператора заменяют около 70 тыс. симкарт, и с таким потоком клиентов не справятся.

"Я думаю, что и операторы, и наши торговые партнеры не будут нарушать правила (...) Но у людей должен быть доступ к связи, возможность заменить карту. И 70 тыс. человек в месяц - это очень большое количество. И этих людей также не нужно лишать связи, а наших партнеров - права работать в рамках закона", - подчеркнул директор по регуляторному обеспечению "Киевстара".

В свою очередь, вице-премьер - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров отметил, что по противоэпидемическим мерам есть определенная методология работы, и если она позволит, Минцифры будет всячески поддерживать возможность работы операторам во время локдауна.

Теги: #коронавирус #киевстар
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