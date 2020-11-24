Покрытие мобильной связью ж/д убыточно для операторов, модель финансирования прорабатывается - "Vodafone Украина"

Мобильный оператор "Vodafone Украина" запустил пилотный проект покрытия ж/д сети от международного аэропорта "Борисполь" до Киева и просчитал кейс по запуску полноценного покрытия всей железной дороги.

"У нас был проведен пилот совместно с Минцифры и регулятором (Нацкомиссией, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации, НКРСИ – ИФ), мы обсуждали проект по железной дороге. Мы покрыли участок от Борисполя, чтобы посмотреть, как это работает по пилоту. Посчитали кейс, сколько примерно будет стоить за километр ж/д, если это будут все три оператора, два или один. Понятное дело, тут вопрос даже не в том, интересен он с точки зрения бизнеса или нет. Он сугубо убыточен и требует больших инвестиций ", - отметила генеральный директор компании "Vodafone Украина" Ольга Устинова в ходе брифинга в Киеве во вторник.

По ее словам, сейчас модель финансирования этого проекта обсуждается с госрегулятором и Министерством цифровой информации.

"Мы ищем сейчас модель, каким образом нужно проинвестироваться в железную дорогу. Не может здесь нагрузка быть только на мобильных операторов", - заявила Устинова.

В свою очередь вице-премьер - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров отметил, что этот вопрос - в фокусе возглавляемого им ведомства.

"У нас задание, чтобы к середине декабря уже был четкий план и по дорогам, и по "Укрзализныце", - подчеркнул он.

Как сообщалось, Министерство цифровой трансформации совместно с операторами мобильной связи "Киевстаром", "Vodafone Украина" и lifecell в 2021 году планируют сосредоточиться на покрытии скоростным мобильным интернетом в первую очередь дорог.