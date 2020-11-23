Мобильный оператор "Киевстар" увеличил покрытие 4G в Запорожской и Херсонской областях; в зону покрытия скоростным мобильным вошли еще 155 населенных пунктов, где проживает 76 тыс. населения.

Как сообщила пресс-служба оператора в понедельник, в частности, в Запорожской области территория доступа к 4G расширилась на 42 населенных пункта, в Херсонской – на 113.

"Киевстар" начал предоставлять услуги скоростного мобильного интернета на частотах 900 МГц в селах Андреевка, Давыдовка, Николаевка, Мостовое, Новопрокоповка, Розовка, Семеновка (Запорожская обл.), Бриловка, Высокое, Давидов Брод, Долматовка, Костогрызово, Михайловка, Новодмитровка, Раздольное, Сирогозы, Старая Маячка, Тягинка (Херсонская обл.).

Отмечается, что для улучшения 4G покрытия в этих населенных пунктах установлено 27 базовых станций на частотах LTE900.

В настоящее время общее количество базовых станций мобильной связи компании превышает 38 тыс.

По данным компании, "Киевстар" уже обеспечил возможность доступа к 4G почти для 85% населения Украины. За девять месяцев 2020 года в развитие новых мобильных технологий инвестировано более 4 млрд грн.