Viber запускает в Украине мобильные платежи с помощью чат-ботов

Компания Rakuten Viber запускает в Украине новую функцию - Chatbot Payments, благодаря которой пользователи смогут самостоятельно оплачивать товары и услуги с помощью Google Pay или другого мобильного кошелька прямо в приложении.

"Почему мы выбрали Украину? Украина - настоящий чемпион по чат-ботам. Большая часть чат-ботов разрабатывается в этой стране. С моего последнего визита в Украину я помню, что можно платить за автостраховку в цифровой фирме. В Европе это не повсеместно, а в Украине это можно сделать. (...) Мы проводили много встреч с предпринимателями и поняли: нужно выбрать Украину как наш пилотный рынок", - рассказал в ходе презентации директор по телекоммуникационным партнерствам Rakuten Viber Момчил Еленков.

По его словам, к настоящему времени к приложению уже подключены следующие партнеры: Opendatabot (штрафы за парковку и отчетность о недвижимости), YASNO-online (счета за электроэнергию), pornmone.com (пополнение мобильного), RailwayBot (билеты на проезд), SynevoUA (медицинские тесты), Foxtrot (бытовая техника) и 999.ua (доставка еды).