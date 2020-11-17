Телеком

18:32 17.11.2020

Twitter назначил главой службы безопасности бывшего хакера

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Twitter назначил главой службы безопасности бывшего хакера

Американская компания Twitter Inc., которой принадлежит одноименная сеть микроблогов, назначила главой службы безопасности бывшего хакера Пейтера Затко (Peiter Zatko).

Ранее он был широко известен под псевдонимом Mudge.

Twitter предоставит Затко широкие полномочия, он сможет давать рекомендации об изменении структуры и методах работы, отмечает NBC News. Он будет подчиняться напрямую главному исполнительному директору компании Джеку Дорси. Как ожидается, Затко возьмет на себя управление ключевыми вопросами безопасности после проверки, которая продлится 45-60 дней.

В интервью телеканалу он сказал, что изучит "информационную безопасность, целостность сайта, физическую безопасность, целостность платформы".

В последнее время Затко курировал вопросы безопасности в сервисе онлайн-платежей Stripe Inc., а ранее работал над специальными проектами в Google.

Котировки акций Twitter в ходе торгов во вторник растут на 1,1%. С начала текущего года они взлетели почти на 35%, в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 за этот период прибавил 11,6%.

Теги: #twitter #хакер
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