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15:08 12.11.2020

"Большая тройка" мобильных операторов ограничила работу сотрудников в офисах, при подозрении на COVID-19 проводится ПЦР-тестирование

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"Большая тройка" мобильных операторов ограничила работу сотрудников в офисах, при подозрении на COVID-19 проводится ПЦР-тестирование

Оператор мобильной связи "Киевстар" организовал ПЦР-тестирование для сотрудников при наличии симптомов и показаний в рамках медицинской страховки, а для сотрудников, контактировавшими с заболевшим, – за счет компании.

"Тестирование сотрудников, у которых есть симптомы ОРВИ или коронавирусной инфекции, проводится в рамках программы страхования. Для сотрудников, которые работают в офисе, в случае потенциального контакта с больным на COVID-19 тестирование проводится в частной лаборатории за счет компании - по мере необходимости", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-центре "Киевстара", отметив, что тестирование проводится методом ПЦР.

При этом, если тестирование проводится через страховую компанию, ограничений или предпочтений относительно выбора лаборатории нет. В других случаях это частная лаборатория, которая покрывает большую часть городов Украины, где работают сотрудники компании.

"Если сотрудник имеет положительный результат теста ПЦР, он проходит лечение в зависимости от назначений и рекомендаций лечащего или семейного доктора. После лечения он может приступить к работе в офисе, только получив отрицательный ПЦР-тест", - отметили в "Киевстаре".

В компании также подчеркнули, что после объявления карантина "Киевстар" всего за несколько дней перешел на гибридную модель работы, сменив офис на удаленные рабочие места. Большая часть коллектива и сегодня работает удаленно. При этом оператор учитывает и выполняет рекомендации и приказы МОЗ относительно тестирования на COVID-19.

В то же время "Vodafone Украина" сосредоточились на превентивных мерах для минимизации риска заражения вирусом и распространения COVID-19 среди сотрудников. Компания, в частности, обеспечила возможность полноценной удаленной работы, ввела обязательное количество удаленных дней - минимум два дня в неделю. Все офисы оператора обеспечены средствами дезинфекции, измерителями температуры, регулярно проводится тщательная уборка и дезинфекция.

"Наши сотрудники пользуются корпоративной страховкой. Она не покрывает COVID-19, так как договор заключался в доковидный период. Поэтому в компании принято решение, что при необходимости мы дополнительно покрываем все расходы на тестирование и лечение COVID, которое назначает врач. Этот механизм отработан и не требует долгих согласований", - сообщила агентству "Интерфакс-Украина" начальник отдела связей с общественностью "Vodafone Украина" Виктория Рубан.

По ее словам, каждый сотрудник оператора также имеет в своем страховом пакете определенный лимит, который может потратить на свое усмотрение: тренировки в зале или бассейн, оздоровительные процедуры, дополнительные медицинские обследования или тесты, в том числе на COVID-19, если есть желание сдать такой тест без назначения врача.

"Мы ведем активную коммуникацию со своими сотрудниками, чтобы каждый знал как действовать и куда обращаться в случае выявления симптомов заболевания у себя или контактов в заболевшими. Кроме этого, мы регулярно проводим онлайн-встречи с докторами-инфекционистами и медицинскими экспертами. Приглашаем психологов, которые помогают нашим сотрудникам советами в самых разных вопросах, например как общаться с детьми во время карантина, когда вся семья проводит большую часть времени в замкнутом пространстве", - подчеркнула Рубан.

В случае позитивного результата на COVID-19 в "Vodafone Украина" действует четкий алгоритм, согласно которому заболевший сотрудник самоизолируется и ограничивает все контакты, обращается в страховую для получения необходимого лечения и открывает больничный, информирует своего непосредственного руководителя. Все сотрудники, которые находились в контакте с заболевшим, делают тесты на COVID-19 и до дня получения результатов работают из дома.

После лечения и при получении отрицательного результата тестов сотрудник выходит на работу согласно своему стандартному графику.

Команда оператора lifecell продолжает работать в удаленном формате, поэтому в общем тестировании сотрудников нет необходимости, сообщила агентству "Интерфакс-Украина" и.о. директора по поддержке бизнеса Наталия Доронина.

"Тестирование проводится при наличии симптомов заболевания для сотрудников, которые в силу специфики своих задач не могут выполнять их удаленно и должны посещать офисные либо иные помещения компании (например, склады), а также для сотрудников с разъездным характером работы (сотрудникам территориальных подразделений дирекции продаж, инженерам по эксплуатации базовых станций и тестированию сети)", - отметила она.

Если сотрудник заболевает, lifecell помогает с организацией проведения тестирования для него, а также для тех коллег, кто находился с ним в прямом контакте.

Тестирование организовываем с помощью страховой компании, предлагая удобное для сотрудников время и место проведения теста (клиника, лаборатория) по всей территории Украины. Затраты на проведение тестирования покрываются за счет lifecell.

"Используем ПЦР-диагностику, позволяющую выявлять наличие вируса в организме в настоящий момент. Медицинские учреждения выбираем с помощью страховой компании. Если результат позитивный, сотрудник идет на самоизоляцию для прохождения курса лечения", - подчеркнула Доронина.

Возвращение к работе (если удаленный характер работы неприменим) в lifecell возможно только после полного выздоровления: при наличии закрытого больничного листа либо после трех недель самоизоляции с момента подтверждения позитивного диагноза при полном отсутствии любых респираторных симптомов, или при наличии отрицательного теста на COVID-19.

Стандартная корпоративная медицинская страховка lifecell не покрывает СOVID-19, однако компания оказывает дополнительную поддержку сотрудникам в случае заболевания.

Теги: #коронавирус #киевстар #lifecell #vodafone
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