Телеком

16:24 11.11.2020

Кабмин сменил гендиректора КРРТ

1 мин читать
Кабмин сменил гендиректора КРРТ

Кабинет министров Украины на заседании в среду уволил Сергея Микрюкова по собственному желанию с поста генерального директора Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения.

Как сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан на своей странице в Facebook, Кабмин также назначил гендиректором КРРТ ранее занимавшего пост директора Днепропетровского филиала КРРТ Кирилла Данилова.

Как сообщалось, Микрюков занимал должность гендиректора КРРТ с 15 января 2020 года, до этого с 27 декабря 2019 года работал в КРРТ в должности ври. о. гендиректора.

Теги: #кррт #телерадиовещание
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:49 29.10.2020
Нацсовет по телерадиовещанию назначил двух членов набсовета НОТУ

Нацсовет по телерадиовещанию назначил двух членов набсовета НОТУ

12:12 07.10.2020
В "Слуге народа" предлагают Раде запретить телерадиоорганизациям отрицать факты военной агрессии РФ

В "Слуге народа" предлагают Раде запретить телерадиоорганизациям отрицать факты военной агрессии РФ

17:54 03.09.2020
Нацсовет по телерадиовещанию согласовал возможный перенос сроков полного отключения "аналога" в Украине на 2021г

Нацсовет по телерадиовещанию согласовал возможный перенос сроков полного отключения "аналога" в Украине на 2021г

12:48 20.08.2020
Нацсовет по телерадиовещанию проверит "112 Украина" на предмет соблюдения законодательства о вещании

Нацсовет по телерадиовещанию проверит "112 Украина" на предмет соблюдения законодательства о вещании

17:26 30.07.2020
Регулятор проверит "КРТ" за враждебные высказывания в сторону ЛГБТ и по итогам рассмотрит продление его лицензии

Регулятор проверит "КРТ" за враждебные высказывания в сторону ЛГБТ и по итогам рассмотрит продление его лицензии

19:00 08.07.2020
Нацсовет по телерадиовещанию не получит новых полномочий в случае принятия законопроекта "О медиа" - депутат

Нацсовет по телерадиовещанию не получит новых полномочий в случае принятия законопроекта "О медиа" - депутат

10:13 07.02.2020
Телеканал для временно оккупированных территорий запустит свое вещание 1 марта - Бородянский

Телеканал для временно оккупированных территорий запустит свое вещание 1 марта - Бородянский

15:25 29.01.2020
Крупнейшие медиагруппы закодировали спутниковый сигнал

Крупнейшие медиагруппы закодировали спутниковый сигнал

11:07 24.01.2020
Гендиректором КРРТ назначен ранее исполнявший обязанности главы концерна

Гендиректором КРРТ назначен ранее исполнявший обязанности главы концерна

14:15 22.01.2020
Минкульт планирует создать платформу иновещания

Минкульт планирует создать платформу иновещания

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украинский телеком-рынок за счет недополученных в 2020 г. доходов от роуминга из-за COVID-19 потеряет до 1 млрд грн - "Vodafone Украина"

Местные власти и КП препятствуют размещению базовых станций мобильной связи из-за радиофобии - Минцифры

Депутаты предлагают обязать телеком-операторов устанавливать спецоборудование для прослушки, раскрывать данные о пользователях

Нацсовет по телерадиовещанию проверит "112 Украина" на предмет соблюдения законодательства о вещании

"Киевстар" и "Vodafone Украина" договорились о шеринге сетей ради развития 4G в селах и на дорогах, приглашают рынок кооперироваться

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин предложит ВР обязать Госспецсвязи заняться хранением резервных копий электронных госресурсов

Кабмин утвердил план мероприятий по внедрению 5G в Украине

Украина может объявить тендер на 5G частоты в октябре 2021г - Кабмин

EVO закупила кислородные концентраторы и пульсоксиметры для сотрудников, включила COVID-19 в корпоративную страховку

"Vodafone Украина" в III кв. увеличил выручку на 12%

lifecell в III кв. увеличил доход на 14,2%, вышел на чистую прибыль в 36,8 млн грн

Bloomberg запускает телеканал для широкой аудитории

Мобильные операторы в октябре подключили к 4G почти 2,5 тыс. населенных пунктов

"Киевстар" запустил программу дистанционного обмена телефонов

"Vodafone Украина" договорилась с УДП о внедрении IoT в сфере речных перевозок

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА