Кабмин сменил гендиректора КРРТ

Кабинет министров Украины на заседании в среду уволил Сергея Микрюкова по собственному желанию с поста генерального директора Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения.

Как сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан на своей странице в Facebook, Кабмин также назначил гендиректором КРРТ ранее занимавшего пост директора Днепропетровского филиала КРРТ Кирилла Данилова.

Как сообщалось, Микрюков занимал должность гендиректора КРРТ с 15 января 2020 года, до этого с 27 декабря 2019 года работал в КРРТ в должности ври. о. гендиректора.