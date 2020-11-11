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15:06 11.11.2020

Кабмин предложит ВР обязать Госспецсвязи заняться хранением резервных копий электронных госресурсов

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Кабмин предложит ВР обязать Госспецсвязи заняться хранением резервных копий электронных госресурсов

Кабинет министров Украины согласовал законопроект, вносящий изменения в закон о Государственной службе специальной связи и защиты информации (Госспецсвязи), а также в закон об основных принципах обеспечения кибербезопасности, которым предлагается обязать Госспецсвязи обеспечить хранение резервных копий государственных электронных ресурсов.

Соответствующее решение Кабмин принял на заседании в среду.

Согласно пояснительной записке к документу, такое резервное копирование должно, в первую очередь, обеспечить возможность осуществления аварийного восстановления с целью нейтрализации последствий аварии или потери данных, а также обеспечить возможность в кратчайшие сроки взять под контроль бизнес-процессы и восстановить выполнение критически-важных функций с использованием эталонной резервной копии.

Законопроектом предлагается возложить на Госспецсвязи обязанность по сохранению резервных копий информации и ведомостей государственных электронных ресурсов - отраженных в электронном виде государственных информационных ресурсов.

Предлагается также определить перечень органов, обязанных создавать резервные копии ресурсов (к ним относятся госорганы; воинские формирования, созданные в соответствии с украинским законодательством; госпредприятия, госучреждения и госорганизации).

При этом установление порядка передачи, хранения и доступа к резервным копиям будет устанавливать Кабмин.

Реализация указанного законопроекта будет требовать дополнительных расходов из госбюджета, начиная с 2021 года - на дооснащение новым оборудованием основного и резервного защищенных дата-центров Госспецсвязи, а также на обеспечение их функционирования. Согласно расчетам, на 2021-2023 гг. понадобится сумма в размере 318,1 млн грн, из которых на 2021 год - 144,9 млн грн.

Выделение средств предполагается в пределах, предусмотренных для администрации Госспецсвязи в госбюджете на соответствующий год.

Теги: #кибербезопасность #госспецсвязи #кабмин
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