Телеком

15:01 11.11.2020

Кабмин утвердил план мероприятий по внедрению 5G в Украине

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Кабмин утвердил план мероприятий по внедрению 5G в Украине

Кабинет министров на заседании в среду утвердил план мероприятий по внедрению в Украине системы мобильной связи пятого поколения (5G), предусматривающий объявление тендера на выдачу лицензий на пользования радиочастотным ресурсом (РЧР) с использованием 5G в октябре 2021 года.

Согласно плану мероприятий по внедрению в Украине системы мобильной связи пятого поколения, текстом которого располагает "Интерфакс-Украина", предполагается, что с целью проведения анализа РЧР пригодного к внедрению 5G, определения потенциальных полос частот и условий их использования в ноябре 2020 года будет создана отдельная рабочая группа.

План мероприятий также предполагает по результатам работы этой группы в декабре 2020 года определить необходимость проведения научно-исследовательских работ с целью определения стоимости РЧР в диапазонах 700МГц и 3400-3800 МГц для внедрения 5G, возможности совместного использования радиоэлектронных средств спецпользователями мобильной связи, а также проработать возможное финансирование таких работ из бюджета.

В июне 2021 года предполагается провести работы по определению стоимости РЧР в диапазонах 700МГц и 3400-3800 МГц для внедрения 5G и в августе подготовить и подать в Кабмин проект о внесении изменений в размеры платы за выдачу лицензий на пользование РЧР Украины.

Кроме того, предусматривается объявление конкурса или тендера на выдачу лицензий на пользование РЧР с использованием системы 5G в октябре 2021 года при условии принятия предусмотренных планом нормативно-правовых актов.

При этом уже в декабре 2021 года планируется предоставить телеком-операторам права на использования РЧР для внедрения 5G по итогам проведенного конкурса.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, в результате внедрения 5G экономика Украины получит возможность быстрого роста.

Как сообщалось, генеральный директор "Vodafone Украина" Ольга Устинова считает необходимым реализовать ковровое покрытие территории Украины 4G-связью, прежде чем начинать работать со стандартом мобильной связи пятого поколения (5G). В интервью "Интерфакс-Украина" она отметила, что не считает, что рынку Украины критично нужен 5G уже в следующем году. По ее мнению, "первоочередная задача – устранить цифровое неравенство. Интернет должен прийти во все населенные пункты страны, и только после этого целесообразно открывать дискуссию о 5G. И это точно не следующий год, а 2022-й или даже 2023 год".

Компания "Киевстар" считает целесообразным запускать пятое поколение мобильной связи не ранее конца 2022 года.

В lifecell ранее заявили, что считают, что лицензии на внедрение 5G должны быть предоставлены мобильным операторам бесплатно.

Теги: #связь #5g #кабмин
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