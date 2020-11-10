EVO закупила кислородные концентраторы и пульсоксиметры для сотрудников, включила COVID-19 в корпоративную страховку

Группа компаний EVO закупила три кислородных концентратора для сотрудников и включила покрытие диагностики и лечения COVID-19 на сумму до 5 тыс. грн в медстраховку для сотрудников.

"Мы закупили три кислородных концентратора и около 10 пульсоксиметров, которые используют наши сотрудники и их родственники в случае болезни. Их можно просто взять. Два пульсоксиметра к нам уже приехали, поставку третьего ждем в ноябре", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе компании.

В EVO также отметили, что в корпоративную медстраховку (предоставляется СК "Инго") на 2020/2021 год включен COVID-пакет: покрывается диагностика и лечение на сумму до 5 тыс. грн.

"Однако страховка — это часть социального пакета и появляется у сотрудника не сразу. Поэтому всем сотрудникам мы настоятельно рекомендуем заключать декларации с семейными врачами и подробно рассказываем, что делать в случае болезни", - подчеркнули в пресс-службе группы.

Компания отмечает, что с начала эпидемии в EVO также начал работать отдельный специалист, к которому обращаются все заболевшие. "Мы знаем о каждом случае и каждому помогаем, если это необходимо. Своего протокола у нас нет, используем протоколы ВОЗ. Если сотрудник болеет — он находится на самоизоляции и следует рекомендациям врача", - отметили в EVO.

В компании напомнили, что главное решение в борьбе с COVID-19 группа приняла в марте, когда перевела всех сотрудников на удаленную работу и перестроила все процессы таким образом, чтобы не подвергать опасности членов команды.

"Для тех, кто хочет работать в офисе или должен время от времени появляться в офисе (50-70 человек из 1200 в штате), условия максимально безопасные: много пространства, в офисе обязательны маски, все постоянно дезинфицируется, есть правила взаимодействия друг с другом", - отметили в пресс-службе, добавив, что таким образом шанс заразиться сотруднику на работе компания постарались свести к нулю настолько, насколько это возможно.

Как сообщалось, группа компаний EVO после перевода сотрудников на удаленную работу решила создать в своем офисе в Киеве внешний коворкинг для стартапов на 150 мест.

Основной бизнес EVO – маркетплейсы. Проекты группы работают в Украине, Беларуси, России, Казахстане.

В ноябре 2018 года маркетплейсы EVO и Rozetka завершили сделку по созданию объединенной компании.

В мае 2016 года электронная площадка Prom.ua была реорганизована в группу компаний EVO.

Группа реализует B2C, B2B, B2G и C2C проекты в интернете и объединяет такие площадки, как: prom.ua, bigl.ua, crafta.ua, zakupki.prom.ua, kabanchik.ua, vchasno.com.ua и IZI в Украине, а также satu.kz, deal.by - в других странах. Ежемесячно на маркетплейсах EVO люди делают более 2 млн заказов.