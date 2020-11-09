Телеком

14:31 09.11.2020

lifecell в III кв. увеличил доход на 14,2%, вышел на чистую прибыль в 36,8 млн грн

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lifecell в III кв. увеличил доход на 14,2%, вышел на чистую прибыль в 36,8 млн грн

Мобильный оператор ООО "Лайфселл" (lifecell) в июле-сентябре 2020 года увеличил операционный доход на 14,2% - до 1 745,5 млн грн (по сравнению с 1 528,6 млн грн в июле-сентябре 2019 года).

Согласно сообщению пресс-службы оператора, чистая прибыль за указанный период составила 36,8 млн грн (в третьем квартале 2019 года чистый убыток составлял 338,3 млн грн). Показатель EBITDA вырос на 12,3% - до 909,8 млн грн, маржа EBITDA составила 52,1% (за аналогичный период 2019 года этот показатель составил 53%).

Активная трехмесячная абонентская база lifecell в третьем квартале увеличилась на 13% - до 7,8 млн абонентов и на 2,6% по сравнению с предыдущим кварталом.

При этом активная трехмесячная база пользователей скоростного мобильного интернета на базе 4.5G к концу третьего квартала 2020 года выросла на 51% по сравнению с прошлым годом и составляла 60% от всех пользователей дата-услуг. Соответственно среднее использование дата-трафика выросло на 59% год к году.

Активный трехмесячный ARPU компании в третьем квартале 2020 года вырос на 2,1% и составил 76,3 грн по сравнению с прошлогодним показателем 74,7 грн. В то же время показатель 12-месячного активного MoU вырос на 20,5% - до 180,8 минут (150,1 минуты в третьем квартале 2019 года).

Капитальные вложения lifecell в третьем квартале 2020 года увеличились на 57,1% - до 860,6 млн грн по сравнению с 547,7 млн грн в третьем квартале 2019 года.

"В этом квартале мы впервые вышли на чистую прибыль с начала работы компании на украинском рынке в 2005 году. Наша абонентская база продолжает расти, проникновение смартфонов достигло 81%. Несмотря на сложные условия, такие как пандемия, неконкурентная среда на телеком-рынке и обязательства перед государством по оперативному разворачиванию четвертого поколения связи, компании удалось достичь значительных результатов. И я хотел бы заверить вас, что мы будем продолжать инвестировать в Украину и делать все возможное, чтобы обеспечить всех наших абонентов лучшими продуктами и сервисами", - цитирует пресс-служба главного исполнительного директора lifecell Исмета Языджы

Как сообщалось, lifecell по итогам 2019 года получил 1,114 млрд грн чистого убытка, что но 14,4% меньше, чем в 2018 году , выручка оператора при этом выросла на 13,6% - до 5,984 млрд грн, а показатель EBITDA вырос на 17,4% - до 3,243 млрд грн.

Активная абонентская база lifecell по итогам 2019 года составила 7,4 млн клиентов, общее количество абонентов в сети оператора сократилось на 10,1%, до 8,9 млн абонентов.

Теги: #lifecell #доход
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