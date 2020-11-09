Телеком

12:46 09.11.2020

Мобильные операторы в октябре подключили к 4G почти 2,5 тыс. населенных пунктов

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Мобильные операторы в октябре подключили к 4G почти 2,5 тыс. населенных пунктов

Мобильные операторы в октябре 2020 года подключили к 4G-связи 2497 населенных пунктов, обеспечив скоростным мобильным интернетом 320 тыс. украинцев, сообщило Министерство цифровой трансформации на своей странице в Facebook в понедельник.

"При поддержке Минцифры мобильные операторы обеспечивают доступ к 4G жителей сельской местности, отдаленных регионов страны. За прошедший месяц подключены к 4G почти 2,5 тысячи населенных пунктов, а более 300 тыс. украинцев получили возможность пользоваться скоростным интернетом в своем мобильном впервые", - цитирует пресс-служба вице-премьера – министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

По словам министра, проект обеспечения высокоскоростным интернетом украинцев - приоритет государства. "Благодаря запуску предоставления услуг мобильной связи 4G в диапазоне 900 МГц, покрытие скоростным мобильным интернетом мы ускорили в два раза", – уточняет он.

По данным министерства, за весь период реализации проекта, с июля по октябрь 2020 года, более 4,7 млн украинцев получили 4G (7,7 тыс. населенных пунктов). При этом более 1,5 млн украинцев получили 4G впервые (3,8 тыс. населенных пунктов). В целом по стране 4G имеют уже 20506 городов и сел.

"Осталось подключить еще 7,3 тыс. населенных пунктов. Это небольшие села, где часто жители не имеют никакого доступа к скоростному интернету. К концу года 4G станет доступен жителям Черкасской, Днепропетровской, Херсонской, Харьковской, Запорожской, Донецкой, Луганской областей", - подытожило Минцифры.

Теги: #связь #мобильные_операторы #4g
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