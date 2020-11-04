Телеком

12:35 04.11.2020

"Vodafone Украина" договорилась с УДП о внедрении IoT в сфере речных перевозок

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"Vodafone Украина" договорилась с УДП о внедрении IoT в сфере речных перевозок

Мобильный оператор "Vodafone Украина" подписал меморандум с компанией "Украинское Дунайское пароходство" об использовании IoT-решений в сфере трасграничных речных перевозок.

В частности, компания внедрит онлайн-мониторинг перемещения судов, обеспечение объектов связи на территории Украины и за рубежом, а также отслеживание содержания грузов.

"Также мы договорились об использовании возможностей Big Data аналитики для последующего создания систем прогнозирования эффективности и предотвращения потерь. Мы рассчитываем на то, что сотрудничество с УДП будет успешной и станет примером того, как можно использовать цифровые технологии для увеличения успешности предприятия", - заявил заместитель генерального директора "Vodafone Украина" Андрей Большаков в ходе подписания документа.

Теги: #vodafone
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