Телеком

11:33 04.11.2020

"Vodafone Украина" запустил сеть LTE 900 МГц в Харьковской области

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"Vodafone Украина" запустил сеть LTE 900 МГц в Харьковской области

Мобильный оператор "Vodafone Украина" запустил сеть 4G в диапазоне 900 МГц (LTE900) в Харьковской области, установив 43 базовые станции.

Как сообщила пресс-служба компании в среду, новое покрытие охватило скоростным интернетом более 300 населенных пунктов, где проживает 122 тыс. человек.

Оператор отмечает, что к настоящему времени запустил более 600 базовых станций в диапазоне 900 МГц, которые покрывают свыше 3,8 тыс. населенных пунктов. На этой территории проживает около 3,2 млн человек.

Сеть LTE900 работает в Киевской, Одесской, Винницкой, Волынской, Житомирской, Полтавской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Сумской, Тернопольской, Ровенской, Черновицкой, Черкасской, Черниговской, Харьковской обл. и г. Ивано-Франковск.

"Vodafone Украина" подчеркивает, что до конца 2020 года сеть LTE 900 МГц будет запущена во всех областях Украины: поочередно с запада на восток. По лицензионным условиям, до середины 2022 года должно быть обеспечено покрытие мобильного скоростного интернета в населенных пунктах с населением более 2 тыс. человек с охватом 90% населения Украины, а также покрытие дорог международного и национального значения до середины 2024 года.

Теги: #vodafone #харьков #харьковская_область
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