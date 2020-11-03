"Vodafone Украина" планирует в 2020 г. получить 125 млн грн доходов от ИТ-дочки

Оператор мобильной связи "Vodafone Украина" ожидает по итогам текущего года получить 125 млн грн доходов от деятельности дочерней компании IT SmartFlex

"Мы считаем, что экспертиза IT-разработок и системной интеграции должна быть на борту компании, и продолжаем инвестировать в это направление. Мы ожидаем, что в текущем году доходы IT SmartFlex превысят 125 млн грн", - сообщила генеральный директор "Vodafone Украина" Ольга Устинова в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Vodafone Украина" основала IT SmartFlex в 2019 году. Основные задачи IT SmartFlex - разработка программного обеспечения, IT-продуктов и решений для внутренних и внешних клиентов.

Устинова также сообщила, что компания уже выпустила несколько оригинальных коммерческих продуктов на рынок, в частности OMB (omnibulk-channel messaging) - цифровую платформу, которая позволяет проводить мультиканальные таргетированные коммуникации по всем доступным каналам и мессенджерам.

"В активной фазе находятся разработки других цифровых продуктов, перспективных интеграций по спецификации OpenAPI", - отметила гендиректор "Vodafone Украина".

Она также сообщила, что на протяжении всего года оператор занимался кастомизацией технических платформ под украинских клиентов и пилотированием разного рода IoT продуктов (от онлайн учета газа и воды, умных парковок, видеонаблюдения до транспортного и экологического мониторинга).

"Сейчас мы выходим на масштабную промышленную эксплуатацию и планируем, что в 2021 году получим заметные результаты на рынке IoT. Наращивать портфолио IoT продуктов и увеличивать число IoT клиентов это одна из наших стратегических задач на следующий год", - описала перспективу гендиректор второго по величине мобильного оператора Украины.

По словам Устиновой, за два года база IoT-подключений карт "Vodafone Украина" выросла на 79%.



Полный текст интервью с генеральным директором "Vodafone Украина" Ольгой Устиновой будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".