Vodafone TV запустил новый спортивный пакет

Vodafone TV запускает новый спортивный пакет – "Оптимальный Спорт".

Как сообщила пресс-служба мобильного оператора "Vodafone Украина" в понедельник, данный пакет обеспечивает доступ к спортивным каналам – Футбол 1/2/3, Setanta Sports, Viasat Sport, XSPORT.

Кроме спортивных каналов, "Оптимальный Спорт" предлагает весь контент базового пакета "Оптимальный": в пакете доступны более 180 телеканалов, сериалы HBO и тематические кинозалы из тысячи фильмов в видеотеке.

Стоимость пакета – 209 грн в месяц.

Помимо этого, сообщила компания, с 2 ноября снижается стоимость пакета "Оптимальный" до 99 грн в месяц. Пакет "Оптимальный" дает возможность смотреть более 170 телеканалов, в том числе, премиальные каналы VIP Premiere HD, VIP Megahit HD, также там доступны сериалы и премьеры от HBO, Sony, FOX, Starz.

"Vodafone Украина" отмечает, что Vodafone TV доступен на любом девайсе: мобильных устройствах и планшетах, телевизорах Smart TV (Samsung и LG), домашних компьютерах и ноутбуках через web-версию Vodafone TV.

Один аккаунт Vodafone TV можно использовать на трех разных устройствах. Чтобы начать пользоваться услугой, нужно загрузить и установить приложение Vodafone TV на смартфон или планшет и подключить интересующий пакет.

Приложение Vodafone TV можно бесплатно установить на смартфон или планшет из магазинов приложений Google Play (для Android) и App Store (для iOS), на телевизоры Smart TV из магазинов приложений Samsung Smart Hub (для Samsung) и LG Smart World (для LG).