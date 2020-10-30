Facebook запускает 31 октября информационную кампанию по вакцинации против гриппа

Соцсеть Facebook 31 октября начинает новую информационную кампанию относительно вакцинации против сезонного гриппа.

"В Украине, а также в других странах Европы пользователи будут видеть сообщения, которые будут перенаправлять на страницу с информацией о вакцинации против гриппа, включая данные о ближайшем месте, где можно сделать прививку. Напоминание и ресурсы о вакцинации против гриппа от органов здравоохранения, которые будут доступны для распространения, Facebook будет размещать в ленте новостей и в информационном центре о коронавирусе COVID-19", - говорится в сообщении Facebook.

Кроме того, компания представила новую глобальную политику, которая запрещает рекламу с призывом воздержаться от вакцинации. Это расширение правил Facebook, уже не позволявших размещение недостоверных сообщений о вакцинах, проверенных и подтвержденных ведущими мировыми организациями здравоохранения. Отныне, если реклама настойчиво не рекомендует кому-либо делать вакцину, Facebook ее отклонит.

В компании напомнили, что во многих частях мира Facebook сотрудничает с глобальными организациями здравоохранения, включая ВОЗ и ЮНИСЕФ, над разработкой кампаний по поводу повышения уровня иммунизации.

Узнать больше о поддержке Facebook усилий экспертов по вопросам здравоохранения по вакцинации можно по ссылке.