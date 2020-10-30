Netflix повысил цены для подписчиков на фоне роста конкуренции

Крупнейший в мире сервис потокового видео по подписке Netflix Inc. повысил стоимость своего наиболее популярного тарифного плана впервые с начала 2019 года на фоне роста числа конкурентов, предлагающих более дешевые альтернативы.

По сообщению компании, стандартная ежемесячная подписка подорожает с $12,99 до $13,99. Цена базового плана останется прежней - $8,99 в месяц, тогда как стоимость премиальной подписки вырастет с $15,99 до $17,99. Новые цены начинают действовать сразу же для новых подписчиков, для действующих подписчиков тарифы будут повышены в течение ближайших двух месяцев.

Netflix зафиксировал резкое замедление роста числа подписчиков в третьем квартале 2020 года в условиях усиливающейся конкуренции на рынке и продолжающегося воздействия пандемии коронавируса на экономику.

Повышение цен компания объясняет расходами на создание оригинальной продукции. "Мы пересматриваем наши цены с тем, чтобы мы могли и далее предлагать более широкий выбор телевизионных шоу и фильмов в дополнение к нашему большому осеннему ассортименту", - говорится в сообщении компании, которое приводит The Wall Street Journal.

Компания сообщила на прошлой неделе, что количество подписчиков платных сервисов Netflix увеличилось в третьем квартале всего на 2,2 млн (годом ранее - рост на 6,8 млн) после того, как по итогам каждого из двух предыдущих кварталов прирост составлял свыше 10 млн (в совокупности составив 26 млн - почти столько же, сколько за весь 2019 год). Сама компания планировала привлечь в июле-сентябре 2,5 млн клиентов.

В последний раз Netflix поднимал цены в январе 2019 года. Тогда стандартный тарифный план подорожал на $2, до $12,99 в месяц, а стоимость базовой подписки выросла на $1, до $8,99.

Капитализация Netflix с начала текущего года выросла на 55,8%, в то время как фондовый индекс S&P 500 прибавил 2,5% за этот период.