Телеком

12:04 30.10.2020

Netflix повысил цены для подписчиков на фоне роста конкуренции

2 мин читать
Netflix повысил цены для подписчиков на фоне роста конкуренции

Крупнейший в мире сервис потокового видео по подписке Netflix Inc. повысил стоимость своего наиболее популярного тарифного плана впервые с начала 2019 года на фоне роста числа конкурентов, предлагающих более дешевые альтернативы.

По сообщению компании, стандартная ежемесячная подписка подорожает с $12,99 до $13,99. Цена базового плана останется прежней - $8,99 в месяц, тогда как стоимость премиальной подписки вырастет с $15,99 до $17,99. Новые цены начинают действовать сразу же для новых подписчиков, для действующих подписчиков тарифы будут повышены в течение ближайших двух месяцев.

Netflix зафиксировал резкое замедление роста числа подписчиков в третьем квартале 2020 года в условиях усиливающейся конкуренции на рынке и продолжающегося воздействия пандемии коронавируса на экономику.

Повышение цен компания объясняет расходами на создание оригинальной продукции. "Мы пересматриваем наши цены с тем, чтобы мы могли и далее предлагать более широкий выбор телевизионных шоу и фильмов в дополнение к нашему большому осеннему ассортименту", - говорится в сообщении компании, которое приводит The Wall Street Journal.

Компания сообщила на прошлой неделе, что количество подписчиков платных сервисов Netflix увеличилось в третьем квартале всего на 2,2 млн (годом ранее - рост на 6,8 млн) после того, как по итогам каждого из двух предыдущих кварталов прирост составлял свыше 10 млн (в совокупности составив 26 млн - почти столько же, сколько за весь 2019 год). Сама компания планировала привлечь в июле-сентябре 2,5 млн клиентов.

В последний раз Netflix поднимал цены в январе 2019 года. Тогда стандартный тарифный план подорожал на $2, до $12,99 в месяц, а стоимость базовой подписки выросла на $1, до $8,99.

Капитализация Netflix с начала текущего года выросла на 55,8%, в то время как фондовый индекс S&P 500 прибавил 2,5% за этот период.

Теги: #netflix
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:04 31.07.2020
Netflix снимает свой первый фильм в Украине - Ткаченко

Netflix снимает свой первый фильм в Украине - Ткаченко

08:47 22.04.2020
Число подписчиков Netflix выросло рекордными темпами в I квартале из-за самоизоляции

Число подписчиков Netflix выросло рекордными темпами в I квартале из-за самоизоляции

15:55 19.02.2020
Софи Лорен возвращается в большое кино на Netflix

Софи Лорен возвращается в большое кино на Netflix

09:35 17.12.2019
Netflix обнародовал новые данные о подписчиках и выручке за пределами США

Netflix обнародовал новые данные о подписчиках и выручке за пределами США

15:40 22.10.2019
Netflix планирует выпуск новых "мусорных" облигаций на $2 млрд

Netflix планирует выпуск новых "мусорных" облигаций на $2 млрд

10:02 17.10.2019
Netflix увеличил число пользователей в США в III квартале, акции подорожали

Netflix увеличил число пользователей в США в III квартале, акции подорожали

10:09 04.07.2019
Netflix создаст производственный центр в Великобритании

Netflix создаст производственный центр в Великобритании

18:55 22.10.2018
Netflix разместит "мусорные" бонды на $2 млрд для финансирования нового контента

Netflix разместит "мусорные" бонды на $2 млрд для финансирования нового контента

09:30 30.08.2018
Netflix наняла специалиста по мультикультурализму

Netflix наняла специалиста по мультикультурализму

09:41 17.07.2018
Рост числа пользователей Netflix замедлился во II квартале, акции падают на 14%

Рост числа пользователей Netflix замедлился во II квартале, акции падают на 14%

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Местные власти и КП препятствуют размещению базовых станций мобильной связи из-за радиофобии - Минцифры

Депутаты предлагают обязать телеком-операторов устанавливать спецоборудование для прослушки, раскрывать данные о пользователях

Нацсовет по телерадиовещанию проверит "112 Украина" на предмет соблюдения законодательства о вещании

"Киевстар" и "Vodafone Украина" договорились о шеринге сетей ради развития 4G в селах и на дорогах, приглашают рынок кооперироваться

Нардепы пяти фракций и групп требуют у Зеленского, Шмыгаля и набсовета НОТУ не закрывать шоу "Доброго ранку, країно!" на UA:ПЕРШИЙ

ПОСЛЕДНЕЕ

"Киевстар" увеличил покрытие 4G в 9 областях Украины

Нацсовет по телерадиовещанию назначил двух членов набсовета НОТУ

"Киевстар" в III кв. увеличил EBITDА на 17%, доход – на 11,6%

Группа компаний пожаловалась на Apple во Франции из-за изменения условий доступа к данным пользователей

"Киевстар"  отобрал 50 студентов  для обучения в Big Data School 5.0

"Vodafone Украина" запустила сеть 4G LTE 900 МГц в Кировоградской области

Кабмин намерен модернизировать Единый веб-портал органов исполнительной власти за 550 тыс. грн

Apple разрабатывает собственный поисковик на фоне антимонопольного дела против Google в США - СМИ

Филиалы "Суспильного" приглашают на дебаты кандидатов в мэры - участников второго тура выборов

Абоненты старшего возраста в 1,5 раза больше звонят, в среднем используют 3 Гб трафика в месяц - "Киевстар"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА