Телеком

15:49 29.10.2020

Нацсовет по телерадиовещанию назначил двух членов набсовета НОТУ

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Нацсовет по телерадиовещанию назначил двух членов набсовета НОТУ

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания в четверг решил назначить двух членов наблюдательного совета АО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" (НОТУ, Киев).

В частности, Нацсовет решил назначить Виктора Бобыренко (последние пять лет - физлицо-предприниматель) и Оксану Романюк (с 2013 по настоящее время - исполнительный директор ОО "Институт массовой информации", с 2010-го по настоящее время - представитель международной организации "Репортеры без границ" в Украине, с 2014-го по настоящее время - член пула медийных экспертов Совета Европы и ОБСЕ).

Как сообщалось, в ноябре 2019 года Кабмин добавил НОТУ в список стратегических госпредприятий.

Теги: #телерадиовещание #кадры #нацсовет
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