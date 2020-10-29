Телеком

13:02 29.10.2020

"Киевстар" в III кв. увеличил EBITDА на 17%, доход – на 11,6%

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"Киевстар" в III кв. увеличил EBITDА на 17%, доход – на 11,6%

Мобильный оператор АО "Киевстар" увеличил общий доход на11,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 6,502млрд грн, сообщила пресс-служба компании со ссылкой на квартальный отчет в четверг.

Согласно ему, за указанный период "Киевстар" увеличил показатель EBITDA на 16,9% - до 4,411 млрд грн, тем самым увеличив рентабельность по EBITDА на 3,1 процентных пункта (п. п.) – до 67,8%.

Выручка от услуг мобильной связи оператора в третьем квартале составила 6,065 млрд грн, что на 11% выше показателя за аналогичный период 2019 года.

Объем потребления дата-трафика вырос на 50% - до 5,953 ГБ на абонента. Потребление услуг голосовой связи также возросло - на 9,7% до 621 мин на абонента.

Количество пользователей мобильного интернета "Киевстар" увеличилось на 3,4% – до 16,8 млн, а общее количество активных абонентов к концу третьего квартала составило 25,8 млн, что на 2,2% меньше, чем годом ранее.

Уменьшение абонбазы относительно третьего квартала 2019 года оператор объясняет частичной приостановкой работы розничной сети во время карантина.

По данным компании, ARPU (средний доход с одного абонента в месяц) мобильной связи увеличился на 14,5% - до 78 грн.

"Вынужденное социальное дистанцирование в период карантина повлияло на рост спроса на цифровые решения. Так, в третьем квартале 2020 года количество пользователей системы самообслуживания “Мой Киевстар” увеличилось на 52% в сравнении с третьим кварталом 2019 года", - отмечается в сообщении оператора.

Доходы от услуг фиксированной связи возросли на 19,9% - до 399 млн грн. При этом количество абонентов увеличилось на 10% – до 1,1 млн. ARPU фиксированного интернета вырос на 9,7% – до 81 грн.

Капитальные инвестиции за отчетный период составили 1,185 млрд грн, что на 13,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В целом за январь-сентябрь 2020 года "Киевстар" увеличил выручку на 11,4% – до 18,641 млрд грн. а EBITDA – на 17,6%, до 12,527 млрд грн, при этом маржа EBITDA выросла на 3,6 п.п. до 67,9%.

Капинвестиции оператора (без учета затрат на лицензии) за девять месяцев 2020 года выросли на 22,7% до 4,299 млрд грн.

Теги: #киевстар #мобильные_операторы
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