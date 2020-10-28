Группа компаний пожаловалась на Apple во Франции из-за изменения условий доступа к данным пользователей

Группа рекламных агентств и новостных компаний подала жалобу на Apple Inc. (SPB: AAPL) антимонопольному регулятору Франции в связи с готовящимися изменениями в политике конфиденциальности американской компании.

В начале 2021 года операционная система Apple начнет требовать от приложений получать разрешение пользователей устройств на использование их рекламного идентификатора - кода, в котором собирается информация об активности пользователя. Эти идентификаторы применяются владельцами приложений для таргетированной рекламы, а также оценки эффективности рекламных кампаний.

Истцы, среди которых Interactive Advertising Bureau France, объединяющая агентства в сфере рекламы, маркетинга, опросов, а также медиакомпании и поставщиков технологических решений, считают, что подавляющее большинство пользователей устройств Apple не разрешит сбор своих данных. Это серьезно затруднит продажу персонализированной рекламы, отмечают они.

"Это новый случай, и он очень важный, поскольку обращает внимание на использование конфиденциальных данных в качестве некого фигового листа, прикрывающего неконкурентные практики", - говорит юрист, представляющий подавшие иск в отношении Apple компании, Дэмьер Жерадин.

Планируемые Apple изменения ранее раскритиковала и Facebook Inc. (SPB: FB).

Тем временем, в Apple говорят, что "защита частных данных является базовым правом" людей. "Данные пользователей принадлежат им самим, и они должны принимать решение о том, хотят ли они делиться своими данными и, если хотят, то с кем", - отмечают в Apple.

Результаты опроса, проведенного Tap Research Inc., свидетельствуют о том, что 85% пользователей устройств не разрешили бы сбор их данных, если бы приложение предоставляло бы им такой выбор.

Компании просят французского регулятора принять временные меры на период рассмотрения их жалобы, запретив Apple вносить изменения. Американская компания планировала изменить политику конфиденциальности в сентябре текущего года, однако, столкнувшись с критикой со стороны Facebook и ряда других компаний, приняла решение отложить изменения до начала следующего года.