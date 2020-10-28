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17:41 28.10.2020

"Киевстар"  отобрал 50 студентов  для обучения в Big Data School 5.0

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"Киевстар"  отобрал 50 студентов  для обучения в Big Data School 5.0

На пятый курс обучения в бесплатном ежегодном образовательный проекте мобильного оператора компании "Киевстар" Big Data School конкурс составил 60 человек на место.
Как отмечается в сообщении оператора, из 3  тыс. кандидатов, подавших заявки, справились с тестовым заданием всего 260 человек.
Лучшие результаты показали 50 студентов, которые и будут учиться в Big Data School два месяца, после чего защитят курсовой проект и получат сертификат.
На пятую итерацию Big Data School подавали заявки не только из Украины, но и из-за рубежа: были заявки из Германии, Нидерландов и Венгрии.
Оператор также отмечает, что среди желающих было не мало и тех, кто пытался пройти отбор в прошлом году, но не справился с тестовым заданием, однако в этот раз сумел успешно поступить.
"Заявки отправляли профильные специалисты - аналитики, программисты, математики, айтишники, разработчики ПО, а также студенты и преподаватели ВУЗов, например, из Киевского Национального Университета им. Тараса Шевченка, Донецкого Национального Университета им. В. Стуса, Днепровского Национального Университета им. О. Гончара, Ривненского государственного гуманитарного университета", - отмечается в сообщении оператора.

Преподавать на курсе Big Data School в 2020 году будут восемь опытных менторов - архитекторы Big Data и машинного обучения.
Программа курса построена на применении технологий Big Data для обработки больших массивов данных, а также на изучении алгоритмов машинного обучения и облачных вычислений. С этого года она также дополнена блоком по работе с облачным средой и инструментами Azure благодаря партнерству с корпорацией Microsoft.

Согласно сообщению "Киевстара", за четыре года в Big Data School рассмотрели 7,6 тыс. заявок и 750 выполненных тестовых заданий; провели 205 интервью со студентами. А со 110 студентами, которые успешно прошли тестирование и поступили в школу, работали более 20 менторов.

Из окончивших школу, 14 студентов стали сотрудниками "Киевстар" в направлении Big Data.

Теги: #курс #киевстар #big_data_school
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