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10:14 28.10.2020

Кабмин намерен модернизировать Единый веб-портал органов исполнительной власти за 550 тыс. грн

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Кабмин намерен модернизировать Единый веб-портал органов исполнительной власти за 550 тыс. грн

Хозяйственно-финансовый департамент Секретариата Кабинета министров Украины объявил тендер на модернизацию Единого веб-портала органов исполнительной власти за 550 тыс. грн.

По информации на портале ProZorro, конечный срок подачи заявок и начало самого аукциона – 12 ноября.

Единый веб-портал органов исполнительной власти (Правительственный портал) - это информационная система с большим количеством функций, предназначенная для освещения информации о деятельности Кабмина, других центральных органов исполнительной власти.

Согласно тендерной документации, целью модернизации портала являются: совершенствование единого окна для получения исчерпывающей информации о деятельности, услугах, новостях и событиях правительства, других центральных органов исполнительной власти; разработка дополнительных сервисов и модулей для обеспечения обнародования информации.

Требования к модернизации главной страницы портала: модернизация функционала отображения новостей на главной странице с целью более быстрой загрузки главной страницы; разработка дополнительного блока баннеров, который можно включать или выключать при необходимости с помощью административной панели; изменение фонового изображения во время ожидания онлайн-трансляции заседаний Кабинета министров; доработка интерактивного интерфейса изображений в разделе "Инфографика" на главной странице портала.

Требования к модернизации плагина новостей: подключение возможности просмотра видео с Facebook; корректировка логики отображения категорий новостей на главной странице.

Требования к модернизации плагина нормативно-правовых актов: добавить возможность добавления нормативно-правовых актов файлов, подписанных квалифицированной электронной подписью.

Кроме того, предполагается ряд прочих изменений.

Теги: #сайт #кабмин
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