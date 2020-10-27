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14:48 27.10.2020

Абоненты старшего возраста в 1,5 раза больше звонят, в среднем используют 3 Гб трафика в месяц - "Киевстар"

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Абоненты старшего возраста в 1,5 раза больше звонят, в среднем используют 3 Гб трафика в месяц - "Киевстар"

Оператор мобильной связи компания "Киевстар" обнародовал статистику использования мобильной связи и интернета абонентами старшего возраста.

Согласно сообщению оператора во вторник, тарифы "Киевстара" для абонентов старшего возраста – "Звонки для родителей" и "Интернет для родителей" – уже подключили более 130 тыс. абонентов.

Как показывает статистика оператора, абоненты старшего возраста говорят в среднем 950 минут в месяц, что в 1,5 раза больше, чем в среднем выговаривают абоненты в сети "Киевстара". При этом количество входящих и исходящих вызовов примерно одинаково.

Абоненты, подключившие тариф с мобильным интернетом, используют в среднем 3 Гб трафика. Также каждый третий абонент с этим тарифом подключает "Домашний интернет" от "Киевстар", который предоставляется без дополнительной платы.

"Сейчас людям старшего возраста очень важно оставаться на связи со своими родными. Поэтому для них мы начали развивать линейку специальных тарифов, которые стоят меньше наших обычных предложений. Это еще один важный шаг "Киевстара" для поддержки своих абонентов в период карантина", – отметил директор по маркетингу "Киевстар" Павел Даниман.

Наибольшей популярностью эти тарифы пользуются у абонентов Днепропетровской, Киевской и Львовской областей. На четвертом месте по количеству подключений – Хмельницкая область. Житомирская – на пятом.

Подключить эти тарифы "Киевстар" для абонентов старшего возраста могут лица в возрасте от 60 лет, посетив один из фирменных магазинов оператора.

Кроме того, для абонентов старшего возраста, желающих научиться активно пользоваться смартфоном и интернетом, оператор запустил социальный проект "Смартфон для родителей", на портале которого уже есть 10 видеоуроков, в которых простыми словами рассказывается о базовых правилах пользования смартфоном.

Теги: #связь #киевстар
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