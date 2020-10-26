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15:17 26.10.2020

"Киевстар" запустил 4G в 182 селах Сумской области

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"Киевстар" запустил 4G в 182 селах Сумской области

Мобильный оператор "Киевстар" запустил 4G-связь в 182 селах Сумской области, в частности, в селах Анастасовка, Боромся, Волошновка, Ворожба, Литвиновичи, Малая Павловка, Мезеновка, Пески, Красное, Юнаковка и др.

"Более 46 тыс. сельских жителей региона получили возможность пользоваться мобильным интернетом в сети "Киевстар" на высоких скоростях – до 100 Мбит/с. Для этого "Киевстар" оборудовал 27 базовых станций современными технологическими средствами радиосвязи стандарта LTE", - сообщила пресс-служба компании в понедельник.

"Киевстар" отмечает, что всего за время развития в Украине технологии LTE оператор обеспечил возможность доступа к скоростному мобильному интернету для 84% населения.

Теги: #4g #киевстар #сумская_область
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