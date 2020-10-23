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12:07 23.10.2020

"Vodafone Украина" запустила сеть 4G LTE 900 МГц в Сумской области

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"Vodafone Украина" запустила сеть 4G LTE 900 МГц в Сумской области

Мобильный оператор "Vodafone Украина" запустил сеть 4G LTE900 в Сумской области, установив 25 базовых станций, сообщила пресс-служба компании в пятницу.

Согласно пресс-релизу, новое покрытие обеспечивает скоростным интернетом 195 населенных пунктов, где проживает более 62 тыс. человек.

На сегодня оператор запустил более 530 базовых станций в диапазоне 900 МГц, которые покрывают свыше 3000 населенных пунктов. На этой территории проживает около 2,8 миллиона человек.

Сеть 4G LTE900 от "Vodafone Украина" уже работает в Киевской, Одесской, Винницкой, Волынской, Житомирской, Полтавской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Николаевской, Сумской, Тернопольской, Ривненской, Черновицкой, Черкасской, Черниговской областях и городе Ивано-Франковск.

До конца 2020 года сеть LTE 900 МГц будет запущена во всех областях Украины: поочередно с запада на восток.

По лицензионным условиям, до середины 2022 года должно быть обеспечено покрытие мобильного скоростного интернета в населенных пунктах с населением более 2 тыс. человек с охватом 90% населения Украины. А покрытие дорог международного и национального значения - до середины 2024 года.

Теги: #4g #vodafone
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