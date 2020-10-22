"Укртелеком" запускает проект совместного использования телекомсетей в Одессе, считает такое сотрудничество перспективным

"Укртелеком" в партнерстве с одесским интернет-провайдером Sohonet начал переключение своих абонентов с медной технологии доступа к интернету на волоконно-оптическую.

Как отмечается в сообщении компании, распространенном в четверг, реализация партнерских проектов позволяет "Укртелекому" предлагать своим абонентам переключение с "медного" на скоростной оптический доступ к интернету без строительства избыточного количества телекомсетей в городах.

В этом году на новую технологию планируется переключить более полутысячи одесских абонентов "Укртелекома" в разных районах Одессы. Проект по модернизации продолжится и в следующем году, в течение которого более 3 тыс. одесситов смогут переключиться на "оптику", уточняет компания.

"Интернет-провайдер Sohonet имеет разветвленную волоконно-оптическую сеть в Одессе. Использование существующей оптической сети доступа партнера позволяет "Укртелекому" быстро предложить своим абонентам преимущества современного оптического подключения от национального оператора. Такая форма сотрудничества взаимовыгодна для обеих сторон и является перспективной моделью партнерства для других городов Украины", - отметил директор по стратегии "Укртелекома" Игорь Яремчук.

"Укртелеком" также продолжает развивать собственную волоконно-оптическую телеком-инфраструктуру в районных центрах и селах Одесской области.