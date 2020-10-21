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10:13 21.10.2020

"Укрпошта" и USAID запустили серию образовательных роликов о торговле на международных интернет-площадках

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"Укрпошта" и USAID запустили серию образовательных роликов о торговле на международных интернет-площадках

"Укрпошта" и Программа USAID "Конкурентоспособная экономика Украины" запустили серию образовательных роликов о возможности торговли на международных интернет-площадках: Amazon, ETSY, Shopify и eBay, сообщается в совместном пресс-релизе в среду.

Проект реализован агентством TECHBUREAU в партнерстве с кинопродакшеном Perfectionist.

Образовательный курс состоит из пяти блоков учебных видео и коротких справочников, которые можно будет найти на Facebook странице E-Export school от "Укрпошты", и доступен онлайн для всех желающих.

Как отмечается в сообщении, этот учебный курс является продолжением проекта "Электронная коммерция в действии", который направлен на помощь украинским микро и малым предприятиям выйти на международные рынки.

"В Украине живет более 25 тыс. мелких экспортеров, объем продаж которых в 2019 составил более $350 млн. E-Export school от "Укрпошты" за четыре года помогла около 10 тыс. начинающих бизнесменов открыть собственное дело на мировых e-com площадках. В этом году мы планировали провести 24 учебных сессии-интенсива по всей Украине, но из-за пандемии и карантина оффлайн мероприятия перенесли до более благоприятных условий", - отметила директор Департамента международных операций "Укрпошты" Юлия Павленко.

По ее словам, формат видеокурса предоставит весь необходимый набор инструментов любому, кто захочет продавать товары на e-com площадках.

Первый блок курса, представленный сегодня, касается известного маркетплейса ETSY для хендмейдерив со всего мира.

Сейчас там представлены тысячи украинских предпринимателей, а Украина, по данным "Укрпошты" входит в первую десятку рынков по количеству выставленных товаров - более 1 млн единиц.

Не менее интересными для потенциальных экспортеров будут и следующие части видеокурса о Amazon, Shopify, Ebay и об особенности продвижения товаров в социальных сетях. Ролики будут выходить еженедельно в течение следующего месяца на YouTube канале "Укрпошты".

В "Укрпоште" также подчеркнули, что темпы роста онлайн-шопинга в мире впечатляют.

"По оценкам экспертов объем продаж электронной розничной торговли в 2019 году в мире достиг $3,5 трлн. В 2019 году доля онлайн-продаж в Украине выросла на 17% (по сравнению с 2018 годом) и составила $2,9 млн", - отмечается в сообщении.

E-Export School от "Укрпошты" - открытая информационная платформа для украинских производителей, основанная компанией в конце 2016 года. Проект стал частью комплексной программы по поддержке экспорта малого и среднего бизнеса E-Export programme.

Программа USAID "Конкурентоспособная экономика Украины" способствует развитию сильной, диверсифицированной и открытой экономики Украины путем улучшения бизнес-среды для малых и средних предприятий (МСП), повышения конкуретности ключевых отраслей экономики и обеспечения Украины возможностями воспользоваться преимуществами от соглашений о свободной торговле.

TECHBUREAU - это агентство социальных и экосистемных проектов.

Perfectionist - это фильм-продакшен и креативное агентство, базирующейся в Киеве. Работает над большими и малыми продакшен проектами, маркетинговыми активностями связанными с видео маркетингом, производит видео-контент в большом масштабе.

Теги: #укрпошта #торговля #usaid
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