Телеком

17:39 18.10.2020

SpaceX успешно вывела на орбиту еще 60 интернет-спутников Starlink, довела группировку до 833 аппаратов

2 мин читать
SpaceX успешно вывела на орбиту еще 60 интернет-спутников Starlink, довела группировку до 833 аппаратов

Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 в воскресенье успешно вывела на низкую околоземную орбиту новую партию из 60 мини-спутников, предназначенных для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Вывод 60 спутников Starlink подтвержден", - говорится в сообщении.

Это уже четырнадцатый вывод на орбиту группы интернет-спутников, начиная с мая прошлого года, в рамках проекта Starlink. Предыдущая партия из 60 спутников Starlink была запущена 6 октября. Теперь ее орбитальная группировка состоит уже из 833 космических аппаратов. В настоящее время компания SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

Запуск был осуществлен в 08:25 по времени Восточного побережья США (в 15:25 по Киеву) со стартового комплекса LC-39A на космодроме NASA на мысе Канаверал в штате Флорида.

Через 1 час и 3 минуты после старта ракеты группа спутников Starlink вышла на заданную орбиту.

Тем временем первая многоразовая ступень ракеты-носителя SpaceX, которая использовалась для запуска в шестой раз, через 8 минут 24 секунды после запуска совершила управляемую посадку на автоматическую плавучую платформу Of Course I Still Love You, которая находилась в Атлантике в 633 км от космодрома на мысе Канаверал.

Кроме того, специальные спасательные морские суда Ms. Chief и Ms. Tree в Атлантике должны были "поймать" в надводные сети или выловить из воды две створки обтекателя головной части ракеты, которые после отделения спускались на парашютах. Повторное использование обтекателя позволяет экономить компании SpaceX до $6 млн при запусках своих ракет.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. SpaceX сообщила, что уже в 2020 году спутники обеспечат интернет-покрытием всю территорию Северной Америки, а к 2021 году будет охвачена почти вся планета. Общая сумма инвестиций для реализации проекта оценивается в $10 млрд.

Теги: #космос #starlink #spacex
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:33 18.10.2020
Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой партией из 60 интернет-спутников Starlink

Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой партией из 60 интернет-спутников Starlink

11:16 16.10.2020
Падение давления на МКС замедлилось после заклейки предполагаемого места утечки воздуха - экипаж

Падение давления на МКС замедлилось после заклейки предполагаемого места утечки воздуха - экипаж

11:10 14.10.2020
SpaceX готовится запустить на орбиту новую группу из 60 интернет-спутников Starlink

SpaceX готовится запустить на орбиту новую группу из 60 интернет-спутников Starlink

09:19 09.10.2020
Пентагон планирует использовать ракеты SpaceX для срочной переброски грузов по планете через космос

Пентагон планирует использовать ракеты SpaceX для срочной переброски грузов по планете через космос

15:36 05.10.2020
SpaceX вновь перенесла запуск на орбиту 60 интернет-спутников Starlink

SpaceX вновь перенесла запуск на орбиту 60 интернет-спутников Starlink

05:34 04.10.2020
SpaceX предпримет 5 октября новую попытку запуска на орбиту 60 интернет-спутников Starlink

SpaceX предпримет 5 октября новую попытку запуска на орбиту 60 интернет-спутников Starlink

17:04 01.10.2020
Запуск ракеты SpaceX с 60 интернет-спутниками Starlink отменен перед самым стартом

Запуск ракеты SpaceX с 60 интернет-спутниками Starlink отменен перед самым стартом

00:42 29.09.2020
Американский грузовой космический корабль Cygnus в начале октября отправится к МКС – NASA

Американский грузовой космический корабль Cygnus в начале октября отправится к МКС – NASA

05:51 28.09.2020
SpaceX планирует в понедельник запустить на орбиту 60 интернет-спутников Starlink

SpaceX планирует в понедельник запустить на орбиту 60 интернет-спутников Starlink

05:36 23.09.2020
SpaceX предпримет 27 сентября новую попытку запуска на орбиту партии интернет-спутников Starlink

SpaceX предпримет 27 сентября новую попытку запуска на орбиту партии интернет-спутников Starlink

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Местные власти и КП препятствуют размещению базовых станций мобильной связи из-за радиофобии - Минцифры

Депутаты предлагают обязать телеком-операторов устанавливать спецоборудование для прослушки, раскрывать данные о пользователях

Нацсовет по телерадиовещанию проверит "112 Украина" на предмет соблюдения законодательства о вещании

"Киевстар" и "Vodafone Украина" договорились о шеринге сетей ради развития 4G в селах и на дорогах, приглашают рынок кооперироваться

Нардепы пяти фракций и групп требуют у Зеленского, Шмыгаля и набсовета НОТУ не закрывать шоу "Доброго ранку, країно!" на UA:ПЕРШИЙ

ПОСЛЕДНЕЕ

Двух операторов оштрафуют за неперечисление ренты за РЧР в должном размере - Минцифры

"Киевстар" запустил услугу оплаты товаров на Liki24.com мобильными деньгами

Госспецсвязи будет сотрудничать с "Хуавей Украина" в вопросах кибербезопасности, киберзащиты и телекоммуникаций

"Укртелеком" просит прокуратуру отреагировать на невыплату горсоветом Лозовой компенсации услуг льготникам

"Vodafone Украина" начинает пилотный проект обеспечения автоматизации сбора и учета данных по использованию газа

"Киевстар" увеличил покрытие 4G в Николаевской, Полтавской и Черниговской областях

Apple представила четыре новых iPhone 12 с поддержкой 5G

Количество киберинцидентов с 7 по 13 октября выросло на 11% - CERT-UA

Украина рассчитывает на поддержку Польши в переходе на систему обмена цифровыми разрешениями, готова начать пилоты в ближайшее время

На платформе "Киевстар" Открытый Телеком" доступны программируемые SMS, Viber-рассылки, финансовый скоринг и проверка IMSI

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА