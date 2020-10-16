"Киевстар" запустил услугу оплаты товаров на Liki24.com мобильными деньгами

Мобильный оператор компания "Киевстар" запустил услугу оплаты медицинских товаров и лекарств на сайте Liki24.com деньгами с мобильного счета.

Как сообщается в пресс-релизе компании в пятницу, услуга доступна всем абонентам предоплаченной связи, которые заказывают товары на сайте Liki24.com с доставкой. Действие услуги не распространяется на заказ с условием самовывоза.

Отмечается, что максимальная сумма одноразового платежа с мобильного счета "Киевстара" составляет 3 тыс. грн. Каталог услуг для оплаты с помощью мобильного счета насчитывает свыше 3 тыс. сервисов. Среди них - оплата коммунальных платежей, интернета и телевидения, оплата проезда в общественном транспорте, перевод денег с одного мобильного счета на другой и на банковскую карту, услуги страхования, покупка билетов в театр, на концерты, а также оплата штрафов за нарушение ПДД.

Оплату можно осуществлять с помощью мобильного приложения "Смарт-Гроши", на сайте money.kyivstar.ua, на сайте финансового партнера или через USSD-команды на кнопочном мобильном телефоне.