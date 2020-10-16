Госспецсвязи будет сотрудничать с "Хуавей Украина" в вопросах кибербезопасности, киберзащиты и телекоммуникаций

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины подписала меморандум с компанией "Хуавей Украина" с целью улучшения государственно-частного взаимодействия, а также сотрудничества в сферах кибербезопасности, киберзащиты и телекоммуникаций, сообщается в совместном пресс-релизе.

"Мы готовы тесно сотрудничать с компанией "Хуавей" для обеспечения и повышения киберзащиты и кибербезопасности в Украине. Госспецсвязи глубоко ценит, что компания мирового уровня будет работать с нами над проектами в сфере безопасности информации. Убежден, что наше взаимодействие укрепит обороноспособность государства перед киберугрозами", ― отметил глава Госспецсвязи Юрий Щиголь, которого цитирует пресс-служба.

По мнению подписантов, меморандум также открывает новые возможности для реализации совместных научных проектов, обучения и повышения квалификации кадров в сферах кибербезопасности, киберзащиты и телекоммуникаций.

"Мы уверены, что через взаимодействие государства и частного сектора можно построить эффективную систему киберзащиты в Украине", ― отметил директор "Хуавей Украина" Ма Ци.

Huawei основана в 1987 году и является одним из ведущих мировых поставщиков инфраструктуры информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), а также интеллектуальных устройств.

В Украине компания Huawei осуществляет свою деятельность с 2000 года. Стратегия социальной ответственности "Хуавэй Украина" охватывает четыре направления: образование, здравоохранение, защита окружающей среды, развитие.т