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10:34 16.10.2020

Госспецсвязи будет сотрудничать с "Хуавей Украина" в вопросах кибербезопасности, киберзащиты и телекоммуникаций

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Госспецсвязи будет сотрудничать с "Хуавей Украина" в вопросах кибербезопасности, киберзащиты и телекоммуникаций

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины подписала меморандум с компанией "Хуавей Украина" с целью улучшения государственно-частного взаимодействия, а также сотрудничества в сферах кибербезопасности, киберзащиты и телекоммуникаций, сообщается в совместном пресс-релизе.

"Мы готовы тесно сотрудничать с компанией "Хуавей" для обеспечения и повышения киберзащиты и кибербезопасности в Украине. Госспецсвязи глубоко ценит, что компания мирового уровня будет работать с нами над проектами в сфере безопасности информации. Убежден, что наше взаимодействие укрепит обороноспособность государства перед киберугрозами", ― отметил глава Госспецсвязи Юрий Щиголь, которого цитирует пресс-служба.

По мнению подписантов, меморандум также открывает новые возможности для реализации совместных научных проектов, обучения и повышения квалификации кадров в сферах кибербезопасности, киберзащиты и телекоммуникаций.

"Мы уверены, что через взаимодействие государства и частного сектора можно построить эффективную систему киберзащиты в Украине", ― отметил директор "Хуавей Украина" Ма Ци.

Huawei основана в 1987 году и является одним из ведущих мировых поставщиков инфраструктуры информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), а также интеллектуальных устройств.

В Украине компания Huawei осуществляет свою деятельность с 2000 года. Стратегия социальной ответственности "Хуавэй Украина" охватывает четыре направления: образование, здравоохранение, защита окружающей среды, развитие.т

Теги: #хуавей #сотрудничество #госспецсвязи
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