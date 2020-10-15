Телеком

17:42 15.10.2020

"Укртелеком" просит прокуратуру отреагировать на невыплату горсоветом Лозовой компенсации услуг льготникам

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"Укртелеком" просит прокуратуру отреагировать на невыплату горсоветом Лозовой компенсации услуг льготникам

АО "Укртелеком" обратился в прокуратуру города Лозовая (Харьковской обл.) с заявлением о нарушении должностными лицами городского совета законодательства Украины в части невыполнения ряда судебных решений, что является уголовным правонарушением.

Как отмечается в сообщении на сайте "Укртелекома" в четверг, согласно законодательству Украины, льготы на пользование телефонной связью предоставляет государство через органы местного самоуправления путем компенсации суммы скидки за каждого льготного абонента.

"Однако Лозовской городской совет в лице председателя - Сергея Владимировича Зеленского и главы Управления труда и социальной защиты населения - Виктории Викторовны Кипкало, годами не компенсирует стоимость телекоммуникационных услуг, игнорируя решение суда и ставя под вопрос саму возможность получения законных льгот ветеранами, лицами с инвалидностью и всеми теми, кто имеет законное право на получение услуг связи по льготной стоимости", - подчеркивается в сообщении.

Пренебрежение горсоветом своих обязанностей привело к накоплению задолженности в размере более 400 тыс. грн за 2017-2019 годы.

Кроме этого, в "Укртелекоме" подчеркнули, что за текущий год Лозовской городской совет также имеет задолженность по оплате за предоставление услуг льготникам.

В компании отметили, что сейчас "на руках" у "Укртелекома" находятся шесть судебных решений о возмещении расходов компании по Лозовой, в частности, решения хозяйственного суда Харьковской области: по делу № 922/1401/18 от 28 августа 2018 года, по делу № 922/1226/19 от 10 июня и 9 декабря 2019 года, а также по делу 922/1681/20 от 1 июля, 20 июля и 3 августа 2020 года.

"В сложившейся ситуации, мы видим нарушение законодательства и просим Лозовскую местную прокуратуру начать досудебное расследование по предварительной правовой квалификации об умышленном невыполнении судебного решения, вступившего в законную силу", - подчеркивается в сообщении.

В "Укртелекоме" отметили, что имеющаяся задолженность крайне негативно влияет на содержание сети фиксированной телефонной связи, обслуживание телекоммуникационного оборудования, своевременное устранение повреждений кабеля, а также на возможность активно развивать современные волоконно-оптические кабельные сети в регионе.

Именно потому, для дальнейшего обеспечения населения услугами, "Укртелеком" вынужден обратиться в прокуратуру.

Директор по корпоративным коммуникациям "Укртелекома" Михаил Шуранов уточнил агентству "Интерфакс-Украина", что аналогичная ситуация сложилась у оператора и в Виннице.

"Скорее всего, это будет следующий шаг там", - отметил он.

Как сообщалось со ссылкой на данные компании, задолженность государства перед оператором за предоставление услуг льготным категориям населения по итогам 2019 года составила 134 млн грн.

Теги: #льготники #укртелеком
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