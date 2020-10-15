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13:50 15.10.2020

"Vodafone Украина" начинает пилотный проект обеспечения автоматизации сбора и учета данных по использованию газа

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"Vodafone Украина" начинает пилотный проект обеспечения автоматизации сбора и учета данных по использованию газа

Мобильный оператор "Vodafone Украина" подписал меморандум с разработчиком биллинговых систем ООО "Компания "Лиана" и поставщиком оборудования ООО "БТК-Центр Комплект" по обеспечению операторов газового рынка энергоэффективной технологией NB-IoT для автоматизации сбора и учета данных использования газа.

Согласно сообщению оператора в четверг, пилотный проект будет реализован в биллинговой системе Gasolina, предназначенной для автоматизации работы абонентских отделов, которые ведут учет расчетов населения за газ.

Газовые компании - участники пилотного проекта получат доступ к web-кабинету с информацией о коммерческом использовании газа, удобный инструмент для планирования и аналитики, а также возможность автоматической загрузки данных в свои информационные базы и системы.

Согласно утвержденной технологии, на учетные приборы в инфраструктуре компаний по поставке природного газа населению устанавливается оборудование с технологией мобильного оператора, которое позволяет в онлайн-режиме снимать и передавать данные по объемам использования газа.

Услуга даст возможность автоматизировать процесс сбора данных, их обработку и управление.

После окончания пилотного проекта планируется коммерческий запуск услуги "Умный учет газа" для газовых компаний, работающих с биллинговой системой Gasolina.

Как сообщалось, в сентябре 2020 года Vodafone Украина" запустил в коммерческую эксплуатацию услугу "Умный учет водоснабжения" на базе собственной сети NB-IoT.

В феврале текущего года "Vodafone Украина" запустил услугу пакетного управления loT SIM-картами.

В январе 2020 года оператор запустил в коммерческую эксплуатацию собственную NB-IoTсеть (сеть для интернета вещей) на частоте 1800 МГц.

В декабре 2018 года международная Vodafone Group и мобильный оператор "Vodafone Украина" подписали договор об использовании глобальной IoT платформы Vodafone в Украине.

Теги: #vodafone
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