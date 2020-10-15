"Киевстар" увеличил покрытие 4G в Николаевской, Полтавской и Черниговской областях

Мобильный оператор компания "Киевстар" увеличил доступ к 4G-связи для 649 сел, на территории с населением 204 тыс. людей в Николаевской, Полтавской и Черниговской областях.

Как сообщила пресс-служба оператора в четверг, в частности, новые мобильные технологии появились в селах Большая Богачка, Вовчик, Судеевка (Полтавской), Добрянка, Круты, Сосница, Холмы (Черниговской), Благодатное, Лиманы, Трудолюбовка (Николаевской) и др.

Отмечается, что для расширения территории 4G-сети "Киевстар" включил дополнительно 76 базовых станций на частотах LTE-900.

К настоящему времени "Киевстар" обеспечил возможность доступа к скоростному мобильному интернету для 84% населения.