Количество киберинцидентов с 7 по 13 октября выросло на 11% - CERT-UA

Система киберзащиты государственных информационных ресурсов Украины и объектов критической инфраструктуры на объектах мониторинга в период с 7 по 13 октября зафиксировала более 1,084 млн подозрительных событий, что на 11% больше по сравнению с предыдущей неделей.

Согласно сообщению на сайте Госспецсвязи, подавляющее большинство зафиксированных подозрительных событий касается выявления попыток сетевого сканирования (91%) и применения нестандартных протоколов (7%), а также вредного программного обеспечения (1%).

Система защищенного доступа государственных органов к интернету заблокировала 45,4 тыс. разных видов атак, что на 22% больше по сравнению с предыдущей неделей. Из них 94% - сетевые атаки прикладного уровня, Harvest Attack - 4% и шесть DDoS-атак.

Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA в этот период зарегистрировала и обработала 2,662 тыс. киберинцидентов, что на 4% меньше по сравнению с предыдущей неделей.

Подавляющее большинство обработанных инцидентов принадлежит доменной зоне негосударственного сектора (около 99%). Основное количество инцидентов касается распространения вредоносного ПО (99% от общего количества).