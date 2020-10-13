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19:13 13.10.2020

Украина рассчитывает на поддержку Польши в переходе на систему обмена цифровыми разрешениями, готова начать пилоты в ближайшее время

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Украина рассчитывает на поддержку Польши в переходе на систему обмена цифровыми разрешениями, готова начать пилоты в ближайшее время

Украина рассчитывает на поддержку польской стороны в переходе на систему обмена цифровыми разрешениями и уже в ближайшее время готова начать первые пилотные проекты, сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины во вторник со ссылкой на главу ведомства Владислава Криклия.

"С прошлого года мы ввели электронную систему распределения разрешений, что устранило большинство вопросов и замечаний, которые были на рынке. Однако нам нужно сделать еще один шаг навстречу, и здесь мы очень рассчитываем на поддержку польской стороны в переходе на систему обмена цифровыми разрешениями. Мы будем первыми странами, которые это сделают. А это сделает невозможным бюрократию, ускорит обмен информацией и, что важно, улучшит торговые и экономические связи между нашими странами. Со своей стороны мы готовы реализовать первые пилотные проекты уже в ближайшее время", - заявил он во время выступления на украинско-польском экономическом форуме в Одессе.

Министр рассказал, что в этом году впервые за 30 лет Украина возобновит около 6 тыс. км автодорог. Также при поддержке польской стороны активизирован процесс реконструкции пунктов пропуска "Шегини" и "Краковец" за счет польского кредита.

"Мы уже начали капитальный ремонт подъездных путей Т-14 Яворов - Грушев и Н-22 Устилуг - Луцк - Ривне и очень быстро интегрируемся в европейскую сеть. Пункты пропуска на госграницах должны в первую очередь нас не разделять, а объединять", - подчеркнул Криклий.

Кроме того, глава Мининфраструктуры пригласил польские компании к активному участию в реализации дальнейших концессий в Украине.

"Я также всегда ставлю в пример концессионные железнодорожные вокзалы в Польше, и мы планируем передать в концессию вокзалы в наших городах. Убежден, что в ближайшее время "Укрзализныця" начнет реализацию этих планов и станет надежным партнером как для польского, так и для украинского бизнеса", - подытожил глава ведомства.

В свою очередь президент Польши Анджей Дуда отметил, что Польша сделает все возможное, чтобы выполнить взятые на себя обязательства перед Украиной по количеству разрешений для украинских автоперевозчиков.

"Мы пытаемся это сделать и надеемся, что электронная система на украинской стороне тоже позволит проверить, какие из этих разрешений используются должным образом, а также приведет к ограничению незаконной торговли этими разрешениями", - приводятся его слова на официальном сайте президента Польши.

По словам Дуды, одним из перспективных интермодальных коридоров является сообщение из Одессы и других украинских портов через терминалы на польско-украинской границе в Медыке с морским портом "Гданьск" и далее в Скандинавию, Великобританию и другие страны Западной Европы.

"В контексте сообщения между Польшей и Украиной важную роль могут сыграть терминалы на пограничном переходе в Медыке, принадлежащие группе PKP. Их потенциал еще не полностью использован, и стоит отметить, что они могут обслуживать поезда с разной шириной колеи. Польские терминалы в Гливицах или Славкуве, которые представляют собой интермодальную перегрузочную базу, расположенную на стыке самого западного участка ж/д линий с широкой и стандартной колеей, также подготовлены к выполнению новых заказов", - добавил Дуда.

Теги: #разрешения #польша
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