Телеком

11:30 13.10.2020

"Vodafone Украина" запустил сеть 4G LTE 900 МГц в Николаевской области

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"Vodafone Украина" запустил сеть 4G LTE 900 МГц в Николаевской области

Мобильный оператор "Vodafone Украина" запустил сеть 4G LTE900 в Николаевской области, установив 39 базовых станций, сообщила пресс-служба компании в пятницу.

Согласно пресс-релизу, новое покрытие обеспечивает скоростным интернетом 176 населенных пунктов, где проживает более 93 тыс. человек.

Оператор уже установил более 500 базовых станций в диапазоне 900 МГц, которые покрывают 2982 населенных пункта. На этой территории проживает свыше 2,7 миллиона человек.

Сеть 4G LTE900 от "Vodafone Украина" уже работает в Киевской, Одесской, Винницкой, Житомирской, Полтавской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Ривненской, Волынской, Николаевской, Черновицкой, Черкасской, Черниговской областях и городе Ивано-Франковск.

До конца 2020 года сеть LTE 900 МГц будет запущена во всех областях Украины: поочередно с запада на восток.

По лицензионным условиям, до середины 2022 года должно быть обеспечено покрытие мобильного скоростного интернета в населенных пунктах с населением более 2 тыс. человек с охватом 90% населения Украины. А покрытие дорог международного и национального значения - до середины 2024 года.

Теги: #4g #vodafone
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