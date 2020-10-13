НАИС планирует отказаться от сторонних разработчиков ПО

Госпредприятие "Национальные информационные системы" (НАИС) приняло решение создать на предприятии штат разработчиков программного обеспечения (ПО), чтобы постепенно отказаться от услуг сторонних компаний, сообщается в официальном пресс-релизе предприятия во вторник.

"Мы проанализировали результаты сотрудничества со сторонними разработчиками реестров, особенно на примере реагирования на претензии к работе реестров последние месяцы, и они имеют критические недостатки. Во-первых, это скорость и качество разработки программного обеспечения. Мы отвечаем перед обществом за качественную работу реестров одновременно у НАИС нет инструментов для оперативного решения проблемных вопросов", - отметил генеральный директор ГП "НАИС" Алексей Бережной.

По его словам, другая, но не менее важная проблема - зависимость государства от компаний, которые разрабатывали реестры и занимаются их поддержкой.

"Де-юре реестры принадлежат государству, но де-факто - никто посторонний не может прийти и просто так заменить текущих подрядчиков-разработчиков ПО. Никто не будет поддерживать и обновлять систему, которая разработана на чужой платформе. Это очень трудный процесс даже при безупречно сложившейся технической документации. В результате, зависимость от конкретных подрядчиков мешает эффективной работе как предприятия, так и реестров в целом", - пояснил Бережной.

Обновленная структура ГП НАИС позволяет сформировать полный цикл разработки ПО - от архитектора, бекенд- и фротенд-девелоперов до тестировщиков.

По словам Бережного, новый подход в работе позволит предприятию избежать зависимости государства от сторонних разработчиков ПО, обеспечит качество продукта и последующий контроль его работы, и наконец, сэкономит государственные средства благодаря постепенному отказу от закупки услуг по разработке.

ГП уже начало поиск специалистов, которые в дальнейшем будут разрабатывать новые реестры собственными силами. Параллельно будет продолжаться постепенная передача поддержки старых реестров работникам предприятия для их дальнейшего обслуживания и обновления.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в ГП, в штат разработчиков планируют принять 9 человек.

НАИС 11 августа ввело в промышленную эксплуатацию обновленное программное обеспечение Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей (ФЛП) и общественных формирований (ЕГР), прием данных в которые был временно приостановлен с вечера 5 августа.

Государственное предприятие "Национальные информационные системы" основано Министерством юстиции Украины в мае 2015 года. Организационная структура ООО "НАИС": головное предприятие и 22 региональных филиала в областных центрах Украины.

Основной целью деятельности предприятия является техническое, технологическое обеспечение создания и сопровождения программного обеспечения ведения автоматизированных систем Единых и Государственных реестров, создаваемых в соответствии с приказами Минюста, а также других электронных баз данных, создаваемых в соответствии с законодательством Украины.