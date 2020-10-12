Телеком

14:51 12.10.2020

"Киевстар" запустил бета-тестирование открытой платформы для взаимодействия с бизнес-продуктами

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"Киевстар" запустил бета-тестирование открытой платформы для взаимодействия с бизнес-продуктами

Мобильный оператор "Киевстар" запустил бета-тестирование проекта "Киевстар" Открытый Телеком" (Kyivstar Open Telecom, КОТ) для тестирования API-продуктов на основе моковых данных (имеют структуру, идентичную реальной, однако не являются действительными).

"В "Киевстаре" у нас 25,4 млн абонентов, 4 млн пользователей веб-сайтов в месяц, 514 магазинов, 300 терабайт данных в день, и мы стараемся становиться все более открытыми с каждым днем, поэтому запускаем проект "Киевстар" Открытый Телеком", - заявил руководитель R&D & Digital компании Иван Пасичник.

API от КОТ позволяет использовать возможности "Киевстара" для разработки новых продуктов, создания приложений и автоматизации бизнес-процессов с минимальным показателем Time to First Successful API Call.

Как отмечается на сайте компании, работа с моковыми данными не тарифицируется, при этом пользование API-продуктами с реальными данными и debug-сервером будет платным.

"В следующих релизах мы добавим "песочницу", в которой вы сможете работать с реальными данными: с ограничением на пять номеров, владение которыми вы подтвердили через one time password) и на количество запросов. Этот формат станет полезным, чтобы протестировать интеграцию с реальными данными", - сообщается на странице КОТ.

Оператор подчеркивает, что сейчас Kyivstar Open Telecom находится в закрытой бете, поэтому не все функции могут быть доступны, в то же время функциональность кабинета пользователя КОТ будет расширяться.

Как сообщалось, 9 октября "Киевстар" анонсировал запуск Open Telecom Platform - онлайн-платформы по взаимодействию с продуктовыми IТ-компаниями, позволяющую подключаться к сервисам оператора и использовать наборы его данных для разработки и тестирования продуктов.

"Киевстар" также планирует трансформацию из традиционного телеком-оператора в диджитальную компанию.

"Киевстар" – крупнейший украинский оператор телекоммуникаций. Предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 3G. Его услугами к концу 2018 года пользовались около 26,4 млн абонентов мобильной связи и около 0,9 млн клиентов фиксированного интернета.

Акционером "Киевстара" является международная группа VEON (ранее - VimpelCom Ltd.). Акции группы котируются на фондовой бирже NASDAQ (Нью-Йорк).

Теги: #киевстар #бизнес
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