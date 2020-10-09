"Киевстар" анонсировал запуск Open Telecom Platform для взаимодействия с продуктовыми IТ-компаниями

Мобильный оператор компания "Киевстар" анонсировала запуск Open Telecom Platform - онлайн-платформы по взаимодействию с продуктовыми IТ-компаниями, позволяющую подключаться к сервисам оператора и использовать наборы его данных для разработки и тестирования продуктов.

"Завтра мы сделаем первый шаг - представим своего рода портал версий данных для наших потенциальных партнеров, Open Telecom Platform от "Киевстар". Он даст им возможность подключиться к нам, интегрироваться с нами и использовать некоторые более популярные варианты сервисов, которые мы продаем прямо сейчас как своего рода пробную версию для создания собственных продуктов, идей или приложений", - сообщил президент "Киевстара" Александр Комаров в ходе онлайн-форума Lviv IT Arena в пятницу.

По его словам, доступные варианты использования портала во многом связаны с возможностями и данными, доступными "Киевстару" как крупнейшему украинскому оператору.

"Для нас это большой вызов - открыть доступ партнерам к нашим возможностям и внедрить новые бизнес-идеи, которые могут принести пользу обеим сторонам", - отметил Комаров.

При этом он подчеркнул, что реализация концепции Open Telecom - только один из элементов диджитал-трансформации "Киевстара", который компания рассматривает в качестве дополнения к ее генеральному плану развития.

"Мы - на пути развития из привычного всем телеком-оператора в продуктовую диджитал-компанию. Конечно, это очень сложно, и займет не один день, и даже не один год. Это длительное путешествие, которое будет состоять из ряда разных кейсов, которые нужно пройти, чтобы добиться успеха", - отметил Комаров.

Президент "Киевстара" сообщил, что первым шагом трансформационного пути компании станет переход от системы закрытого менеджмента на открытую архитектурную платформу.

"Нам нужно обогатить опыт наших пользователей, внедрив новые сервисы, которые будут созданы нашими партнерами. Если смотреть с точки зрения технологий - таким решением может быть открытая архитектурная платформа, и мы реализуем эту платформу уже сейчас", - отметил он.

"Киевстар" планирует также отойти от предоставления ограниченного количества традиционных сервисов.

"Как бы то ни было, сейчас наш доход на 95% состоит из трех сервисов - мобильные данные, голосовая связь и SMS. Нам нужно это изменить, и изменить кардинально", - заявил Комаров.

Третий кейс – завершить переход от традиционного телеком-оператора в диджитальную компанию.

"И это наибольшая из задач. История наших отношений со стартапами не взлетела в основном из-за нашей внутренней культуры, сильно забюрократизированной и сфокусированной на централизации. Нам нужно открыться культурным перспективам даже глубже, чем технологическим", - отметил президент "Киевстара"

По его словам, для компании нет проблем в том, чтобы реализовать открытую платформу и дать доступ потенциальным партнерам к своим сервисам, данным и даже к клиентской базе. В то же время придется решить множество вопросов, связанных с внутренней организационной системы компании и законодательством.

"Потому что мы очень сильно зарегулированы как представитель критической инфраструктуры и крупнейший украинский провайдер", - подчеркнул Комаров.

"Киевстар" – крупнейший украинский оператор телекоммуникаций. Предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 3G. Его услугами к концу 2018 года пользовались около 26,4 млн абонентов мобильной связи и около 0,9 млн клиентов фиксированного интернета.

Акционером "Киевстара" является международная группа VEON (ранее - VimpelCom Ltd.). Акции группы котируются на фондовой бирже NASDAQ (Нью-Йорк).