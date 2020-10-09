"Киевстар" готов делиться своими ресурсами и сервисами с бизнесом для запуска новых сервисов

Мобильный оператор компания "Киевстар" готова делиться с бизнесом своими ресурсами и сервисами для создания новых приложений и сервисов под разные модели сотрудничества, включая партнерство.

"Мы как оператор очень закрытая система. Во многом это связано с тем, что для нас любой тип партнерства - это очень высокие риски. Мы крупный бизнес и, привлекая небольшого партнера, рискуем. Поэтому долгие годы мы были зажаты в себе... Но мне кажется, что на новом эволюционном витке - цифровом, IТ и диджитал - нам нужно открыться", - заявил президент "Киевстара" Александр Комаров на конференции в Киеве в четверг вечером.

По его словам, в настоящее время рынок мобильной связи имеет огромный предпринимательский потенциал, сотрудничать с которым крупные в полной мере компании неспособны из-за высокой забюрократизированности процессов. В то же время эта сфера очень привлекательна с точки зрения скорости генерирования идей и их полезности для отрасли в целом.

"У нас есть такая концепция - "Открытый оператор". Сейчас есть очень модная история: открытый API-банк, когда по большому счету обмен обезличенной клиентской информацией позволяет выстраивать дополнительный бизнес поверх базовых банковских процессов и сервисов. Мы имеем примерно такого же плана видение по поводу мобильного бизнеса", - подчеркнул Комаров.

Он также напомнил, что ранее "Киевстар" пытался привлекать разработчиков со стороны на уровне акселераторов, отобрал даже несколько интересных проектов, однако "задушил их своей бюрократией".

"Мы изучили самые популярные направления для бизнес-партнеров, подготовили для них определенные технологические API-стеки и в принципе готовы на уровне пилота в последующие шесть месяцев открываться и смотреть, получается ли у потенциальных партнеров придумать какие-то бизнес-модели или бизнес-сервисы, которые были бы интересны нашим клиентам", - сообщил Комаров.

Он заявил, что открытость оператора для компаний-партнеров означает возможность технологически подключаться к сети и обезличенным данным оператора, а также наличие "IТ-песочницы", где можно тестировать идеи и продукты на этапе их разработки.

По его словам, "Киевстар" готов рассматривать различные модели сотрудничества, включая партнерство. "Всегда по большому счету встает вопрос деления денег. Но наша задача сейчас - довести людей до разговора о деньгах", - сказал он.

Комаров также отметил планы "Киевстара" вскоре трансформироваться из оператора в современную диджитал-IТ-компанию, способную разрабатывать собственные продукты и достаточно успешно коммерциализировать партнерские продукты на своей сети.

В планах "Киевстара" - до конца года усилить отдел внутренней разработки, чтобы на 120 чел. диджитал-подразделения иметь, как минимум, 70 собственных разработчиков.