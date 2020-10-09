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13:05 09.10.2020

Количество внутренних туристов в Украине в мае-августе 2020г уменьшилось на 17% - "Киевстар"

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Количество внутренних туристов в Украине в мае-августе 2020г уменьшилось на 17% - "Киевстар"

Мобильный оператор компания "Киевстар" провела анализ обезличенных данных мобильности различных групп абонентов с мая по август 2020 года, согласно которому количество внутренних туристов среди абонентов оператора за это время составило всего 7,3 млн, что на 17% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

При этом, согласно обнародованным в пятницу данным оператора, в течение указанного анализируемого периода 7,3 млн абонентов "Киевстара" осуществили 11,5 млн поездок по Украине - то есть, в среднем каждый второй человек путешествовал дважды.

В тройку городов с населением более 500 тыс. человек, жители которых путешествовали активнее всего, вошли Киев, Львов и Запорожье.

"Этот рейтинг городов составлен на основе процента абонентов "Киевстара", проживающих в этих городах и ездивших по стране. Например, в Киеве это 40%, во Львове – 38%, а в Запорожье – 35%", - отмечается в сообщении оператора.

Среди городов с населением до 500 тыс. человек лидером по туристической мобильности стала Винница – 44% абонентов "Киевстар" из этого города путешествовали по стране. А среди городов с населением до 100 тыс. человек наиболее активными были абоненты из Славутича – более половины из них путешествовали по стране.

Лидером по количеству приехавших туристов оказался Киев: за четыре месяца столицу посетило более 450 тыс. гостей. На втором месте - Одесса, здесь побывало почти 400 тыс. путешественников. А Белгород-Днестровский район Одесской области оказался на третьем месте - его выбрало 370 тыс. туристов.

В рейтинге районов, где на одного местного жителя было наибольшее количество приехавших туристов, лидирует Березанский район Николаевской области - на каждого местного жителя здесь было 13 туристов. На втором месте – Акимовский район Запорожской области - 10 туристов на одного местного. А на третьем месте оказался Скадовский район Херсонской области - 8 туристов на каждого жителя района.

В целом украинцы в 2020 году отдавали предпочтение отдыху именно на морских курортах Одесской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей. При этом у Одесской области наибольший показатель по посещаемости среди всех областей Украины – здесь побывало почти 1,6 млн туристов.

По сравнению с 2019 годом морские курорты потеряли наименьшее количество туристов - только 8%. Сильнее уменьшилось количество туристов на Западной Украине - более чем на 20%.

"Такая аналитика построена на машинных алгоритмах Big Data, которую мы в "Киевстаре" постоянно совершенствуем и на ее основе разрабатываем аналитические продукты для бизнеса. Big Data – это одно из стратегических направлений компании", - комментирует директор по развитию новых направлений бизнеса "Киевстара" Илья Польшаков.

По его словам, потенциал у Big Dataогромный, ведь аналитика помогает в развитии различных smart-экосистем, в том числе городов и регионов с точки зрения туристического потенциала или улучшения инфраструктуры.

Теги: #связь #туризм #киевстар #данные
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